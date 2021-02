GF Vip, Denis Dosio si scaglia contro Signorini e il programma: “Fa male sentirsi escluso” (FOTO)

Dayane Mello e la grave perdita del fratello 26enne Lucas

Venerdì 5 febbraio 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il padrone di casa Alfonso Signorini ha parlato principalmente del grave lutto che ha colpito Dayane Mello. Qualche giorno fa infatti, la modella brasiliana è stata informata che suo fratello Lucas, di 26 anni, è deceduto a causa di un’incidente stradale.

In trasmissione è stato dunque raccontato come l’ex compagna di Stefano Sala è venuta a conoscenza della tragica notizia, come l’ha affrontata e come hanno reagito tutti i suoi compagni d’avventura reclusi come lei nella casa più spiata d’Italia.

La modella brasiliana abbraccia a distanza gli ex gieffini

Immediatamente dopo il conduttore Alfonso Signorini ha fatto andare all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5 tutti gli ex inquilini che hanno preso parte al reality show di Canale 5. Lo scopo era quello di dare un abbraccio a distanza a Dayane Mello, la quale è scoppiata a piangere per la commozione e il ricordo del fratello 26enne Lucas.

Tutti presenti uno al fianco dell’altro e vestiti di nero in segno di lutto, tranne gli espulsi. Tra questi non era presente anche Denis Dosio, uno dei primi coinquilini del loft di Cinecittà ad essere stati eliminati per via di una mezza imprecazione esclamata alle due di notte.

La polemica di Denis Dosio su Twitter

E proprio Denis Dosio, mentre stava guardando la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 5 febbraio 2021 ha deciso di sfogarsi sul suo profilo Twitter. L’influencer ha voluto sottolineare il suo sconforto nel non aver avuto la possibilità di mandare il suo sostegno a Dayane Mello, come hanno fatto tutti gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

“Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante. Volevo essere lì a dare un’abbraccio in distanza a Dayane ma okey, capisco. Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa”, ha scritto l’opinionista di Barbara D’Urso sul noto social network. Ecco il post in questione: