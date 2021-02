GF Vip, Tommaso Zorzi insofferente per la castità forzata: “Sogno una notte d’amore, con chiunque”

Tommaso Zorzi in difficoltà per l’astinenza prolungata

Sono trascorsi quasi quattro mesi e mezzo dall’avvio della quinta edizione del Grande Fratello Vip e per i concorrenti veterani la situazione si va facendo sempre più complicata. Non solo dal punto di vista mentale, ma anche dal punto di vista fisico.

Infatti, l’astinenza prolungata sta facendo impazzire un concorrente in particolare, ovvero Tommaso Zorzi. Il rampollo milanese infatti, al termine del nuovo appuntamento del reality show su Canale 5, senza giri di parole ha ammesso che vorrebbe avere dell’intimità con un’altra persona.

Il rampollo meneghino si sfoga con i compagni d’avventura

Dopo la lunga diretta su Canale 5, Tommaso Zorzi ha scambiato quattro chiacchiere con i suoi compagni d’avventura, ovvero Dayane Mello, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Ad un certo punto l’influencer milanese non ha nascosto che l’astinenza dal punto di vista fisico inizia a farsi sentire all’interno del loft di Cinecittà. L’ex fidanzato di Iconize, però, ha asserito una volta uscito da quella porta rossa saprà già chi contattare per poter passare una notte di passione insieme.

Dopo tali parole, l’ex tronista di Uomini e Donne gli ha ribadito, in modo ironico, di non andare oltre con questo discorso visto che il suo amico speciale Francesco Oppini poteva vedere il live su Mediaset Extra. Ma la reazione del rampollo meneghino non è arrivata immediatamente. Infatti, senza nascondersi dietro ad un dito ha detto che sebbene gli piacerebbe avere dell’intimità col figlio di Alba Parietti, sa perfettamente che ciò non avverrà mai. Infatti, l’ex gieffino è felicemente innamorato della sua fidanzata e presto potrebbero sposarsi.

Tommaso e l’amicizia speciale con Francesco Oppini

Mesi fa, prima che abbandonasse la casa del Grande Fratello Vip 5 Francesco Oppini era stato molto chiaro con Tommaso Zorzi. In quell’occasione gli disse che lui ci sarà fuori dalla casa di Cinecittà per proseguire la loro amicizia speciale ma al suo fianco c’è Cristina, la donna che ama e con cui ha intenzione di formare una famiglia al più presto.

Nonostante questo l’influencer milanese non dispera, anzi pensa già a quello che accadrà una volta varcata la famosa porta rossa del loft più spiato d’Italia. Quel giorno da vincitore o no, potrà mettere fine alla castità forzata di questi quasi cinque mesi. “Sogno una notte d’amore, con chiunque”, ha asserito il fratello maggiore di gaia Zorzi.