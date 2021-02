Andrea Roncato sbotta, la minaccia dell’ex di Stefania Orlando: “Potrei denunciarli”

Andrea Roncato e le dichiarazioni su Stefania Orlando

A distanza di qualche settimana Andrea Roncato è tornato a tuonare e stavolta lo ha fatto tra le pagine del magazine Nuovo. Il noto attore bolognese ha voluto precisare che quando si è recato nella trasmissione di Barbara D’Urso mai si sarebbe aspettato mai una domanda così scomoda da parte della conduttrice. Ma quello che lo ha infastidito parecchio è ciò che è successo all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Stando alle sue dichiarazioni, il reality show di Canale 5 avrebbe fatto vedere alla sua ex moglie Stefania Orlando solo una parte della sua intervista.

Lo stralcio in cui lui sostiene che il loro matrimonio sia naufragato per colpa di lei che aveva un altro uomo. Da quel momento in poi, il professionista è stato attaccato più volte e ferocemente dai sostenitori della gieffina. Le affermazioni fatte dell’ex marito, avevano colpito così tanto la donna, che inizialmente aveva meditato di abbandonare il loft di Cinecittà.

L’attore bolognese punta il dito contro Barbara D’Urso

Ora Andrea Roncato è tornato a fare chiarezza sulla vicenda. Dopo essersi scusato pubblicamente per le dure affermazioni fatte a Domenica Live, l’emiliano ha voluto chiarire una volta e per tutta la situazione. Intervistato da Nuovo, il periodico diretto da Riccardo Signoretti, l’uomo ha sostenuto che non si aspettava una domanda del genere da parte di Barbara D’Urso perché si era recata nel suo salotto parlare della sua carriera e non dell’ex moglie Stefania Orlando.

Messo con le spalle al muro, l’attore ha risposto che il loro matrimonio è terminato dopo che la cantautrice aveva trovato un altro uomo. Ma al settimanale ha aggiunto anche che non era stato un bravo marito e dunque non gliene faceva una colpa. L’artista bolognese e la sua attuale consorte Nicole vengono violentemente criticati sui vari social network dopo il video trasmesso al Grande Fratello Vip 5.

La rabbia di Andrea Roncato sul GF Vip e il suo pubblico

Per questo motivo Andrea Roncato ha attaccato pesantemente il Grande Fratello Vip 5, affermando che il reality non dovrebbe squalificare un inquilino per una parola detta sulla violenza perché i telespettatori sono la maggior parte dei bulli e quindi potrebbe denunciarli.

Poi l’attore emiliano ha espresso il suo giudizio nei confronti di Simone Gianlorenzi, l’attuale marito di Stefania Orlando. “Lui sarà pure una brava persona, però si sta dando parecchio da fare per istigare tutti i loro fan a offendere me e mia moglie Nicole”, ha asserito l’uomo al settimanale Nuovo.