GF Vip, Alda D’Eusanio su Anna Oxa: “Che brava, ma è caduta in depressione? E’ sparita, non si vede più”

I vari scivoloni di Alda D’Eusanio al Grande Fratello Vip 5

E’ passata poco più di una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 e già Alda D’Eusanio ne ha dette di cotte e di crude. Dopo nemmeno 24 ore la giornalista mentre stava cenando con gli altri inquilini si è lasciata sfuggire un termine razzista che ha sollevato un polverone sul web e non solo. Una cosa simile era accaduta mesi prima con Fausto Leali che aveva dato del neg*o ad Enock.

In quell’occasione il cantautore venne espulso dal reality show di Canale 5, mentre la 70enne ha avuto un trattamento differente. Infatti, Alfonso Signorini ha aperto un televoto se far rimanere o no in casa la donna. L’esito è andato a favore della gieffina. Ma la sua permanenza nel loft di Cinecittà è sempre sul filo del rasoio visto che Alda non riesce a tenere un cecio in bocca.

La gieffina fa una pesante insinuazione su Anna Oxa

Ad esempio, qualche giorno fa nella casa del Grande Fratello Vip 5 tutti i concorrenti stavano ascoltando una celebre canzone di Anna Oxa. Ad un certo punto la new entry Alda D’Eusanio l’ha sparata davvero grossa non rendendosi conto che è circondata dalle telecamere: “Che brava, ma è caduta in depressione? E’ sparita, non si vede più”.

Dopo aver sentito questa uscita infelice è intervenuto l’influencer meneghino Tommaso Zorzi che è sbottato così: “Ecco!”. Mentre Maria Teresa ha detto: “Mutaaaa devi stare”. Di conseguenza la regia del reality show di Canale 5 l’ha chiamata immediatamente in confessionale. Qualche minuto dopo è uscita particolarmente abbattuta dicendo ai suoi compagni d’avventura: “Sì, mi hanno fatto un altro cazziatone, questa volta per la cosa di Anna Oxa”.

Alda D’Eusanio e l’uscita infelice su Laura Pausini

Ma il passo più lungo della gamba Alda D’Eusanio lo ha fatto venerdì pomeriggio. Infatti, qualche ora prima della diretta su Canale 5 gli inquilini si stavano preparando in bagno. E mentre si truccavano e si facevano i capelli, la regia ha fatto ascoltare a loro dei brani di Laura Pausini, artista emiliana che è famosa in tutto il Pianeta.

Ad un certo punto la giornalista ha preso la parola e rivolgendosi alle coinquiline l’ha sparata davvero grossa. In pratica, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto che il compagno della cantante, ovvero il musicista Paolo Carta, la riempie di botte. Affermazioni molto gravi che hanno lasciato di sasso i presenti ma soprattutto i telespettatori. Non c’è da meravigliarsi se la coppia d’artisti quereli la scrittrice.