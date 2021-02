Lorella Cuccarini attacca Alessandra Celentano: “C’è un abuso di potere, è diventata la preside di Amici?” (VIDEO)

Nuovo scontro tra Cuccarini e Celentano

Sabato 6 febbraio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di Amici 20 con Maria De Filippi. Una puntata di fuoco visto che ci sono stati un paio di scontri tra i professori. Prima tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli e immediatamente dopo tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. In trasmissione si è parlato molto sul provvedimento adottato dall’insegnante di danza verso il suo allievo. E in particolare verso la mancata solidarietà dell’ex conduttrice de La vita in diretta e la collega Veronica Peparini.

Dopo aver visto un RVM in cui la nipote del Molleggiato chiama a raccolta gli allievi rimproverandoli, l’ex collega di Alberto Matano ha avuto un duro sfogo. Criticando aspramente la Celentano ha detto: “E’ diventata la preside della scuola? Oppure si è incarnata nella produzione? Se sei la preside allora facciamo un passo indietro. Se invece non lo sei allora qui c’è stato un abuso di potere”.

La professoressa di danza classica delusa dalle colleghe

Dopo il duro attacco da parte di Lorella Cuccarini, la collega Alessandra Celentano non è rimasta a guardare e ovviamente si è difesa. La professoressa di danza classica ha affermato: “Mi aspettavo solidarietà”. Quindi, la nipote del Molleggiato ha insorto su Amici di Maria De Filippi e si è mostrata particolarmente offesa verso le colleghe che non hanno voluto fare squadra con lei.

In più, la professionista ha replicato all’ex conduttrice de La vita in diretta, dicendole che questa settimana gli allievi di ballo si sono comportati abbastanza bene. Segno quindi, stando al suo modesto parere, che il suo metodo rigido è stato giusto.

Lorella Cuccarini punta il dito contro Alessandra Celentano

Nonostante la dura replica da parte di Alessandra Celentano, la nuova prof di Amici Lorella Cuccarini ha continuato a criticare con forza la collega. All’interprete del celebre brano ‘La notta vola’ non è piaciuto per niente il fatto che l’insegnante di danza classica abbia chiamato a raccolta gli allievi, anche quelli suoi.

“Se c’è qualcosa che non va devi discutere con noi con i ragazzi è troppo comodo. Cosa vuoi che ti dicano? Non c’è contraddittorio, forse è quello che vuoi”, ha tuonato l’ex conduttrice di Domenica In e Buona Domenica. Le due insegnanti del talent show di Maria De Filippi in questi mesi di lavoro insieme non riescono a trovare un punto d’incontro e, quindi, la Celentano ha criticato la Cuccarini, accusandola di fare solo dei danni.