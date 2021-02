Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio dal GF Vip: “Comportamento grave e imperdonabile” (FOTO)

Mediaset espelle Alda D’Eusanio

Era da immaginarselo, Alda D’Eusanio è stata espulsa dal Grande Fratello Vip 5. La clamorosa decisione è stata presa non dalla produzione o dagli autori del reality show, bensì direttamente da Mediaset. Una decisione maturata per ovvi motivi. Quanto la gieffina ha detto nella casa di Cinecittà nelle scorse ore, con assurde insinuazioni a Paolo Carta, compagno di Laura Pausini. L’azienda del Biscione ha specificato con un comunicato le ragioni dell’espulsione della giornalista 70enne.

“Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da “Grande Fratello Vip”. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”, si legge nei canali Mediaset. (Continua dopo il post)

+++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente #AldaDEusanio da Grande FratelloVip. +++ #GFVIP — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 6, 2021

Sospeso il televoto settimanale del GF Vip 5

Quindi, su tutti i profili social del Grande Fratello Vip è giunto lo stop immediato al televoto, che vedeva Samantha De Grenet in nomination insieme ad Alda D’Eusanio. In più hanno specificato che coloro che hanno speso dei doldi con gli sms verranno rimborsati. (Continua dopo il post)

Il televoto di "Grande Fratello Vip" che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a causa dell'immediata espulsione di Alda D'Eusanio. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.#GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2021

Cosa ha detto Alda D’Eusanio e la reazione di Pausini e Carta

Venerdì pomeriggio prima della diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip 5, Alda D’Eusanio mentre conversava con gli altri inquilini, ha accusato Paolo Carta di aver menato la compagna Laura Pausini. “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio, pare la crocchi di botte”, ha detto la giornalista ai concorrenti.

Dopo un giorno è arrivata la risposta della coppia attraverso un comunicato stampa che parla di una denuncia nei confronti della scrittrice e i soldi ricavati verranno devoluti in beneficenza alle associazioni per la tutela delle donne che subiscono violenze.