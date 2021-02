DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni pomeridiane del 9 febbraio: Huma corteggiata da Mithat

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione della serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Da alcune settimane DayDreamer – Le Ali del Sogno torna ad occupare la fascia pomeridiana di Canale 5 e il prime time del martedì.

Nel dettaglio, l’appuntamento con la soap opera è dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:35 circa fino alle 17:10 per poi passare la linea a Pomeriggio Cinque, il contenitore televisivo di Barbara D’Urso. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà nell’episodio pomeridiano di martedì 9 febbraio 2021 grazie alle anticipazioni dettagliate che trovste qui sotto.

Doppio appuntamento con DayDreamer: pomeriggio e prima serata

Nonostante i vari cambi di programmazione da parte di Mediaset, la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno continua a suscitare interesse ed essere molto apprezzata dal pubblico italiano. Nel corso della puntata pomeridiana in programmazione su Canale 5 martedì 9 febbraio 2021 alle 16:35 circa, in cui è previsto anche l’appuntamento in prime serata, Sanem avanzerà l’ipotesi che Can non sia poi così tanto sicuro di voler convolare a nozze con lei.

Il diabolico piano di Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì pomeriggio, rivelano anche che, come al solito, ci saranno numerose sorprese. Nella puntata delle 16:35 il pubblico di Canale 5 scoprirà Sanem ha intenzione di puntare sul nuovo arrivato, ovvero suo zio Mithat per poter fare da intermediario tra la madre Mevkibe e la suocera Huma.

La sorella di Leyla desidererà vedere in fretta la sua famiglia e quella del fotografo fare pace. In particolare perché vorrà convolare a nozze il prima possibile con l’uomo che ama. Il Divit e la Aydin, infatti, proprio a causa dei continui litigi ed incomprensioni tra le rispettive madri, non riusciranno a concordare una data per il matrimonio.

A quel punto, i telespettatori vedranno l’uomo iniziare a fare la corte a Huma. La madre di Emre, dopo aver pranzato con il suo spasimante, farà un gesto inatteso poiché incontrerà la famiglia Aydin. Che intenzioni avrà la giovane aspirante scrittrice? Per scoprirlo basta guardare cosa accadrà nei tre episodi serali. Quest’ultimi saranno trasmessi su Canale 5 subito dopo il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.