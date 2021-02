I gieffini non possano parlare dell’espulsione di Alda, ma Tommaso Zorzi non rispetta la regola: “Non dite niente” (VIDEO)

Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip 5

Come era prevedibile, a distanza di un giorno dalle pesanti illazioni pronunciate su paolo Carta, compagno di Laura Pausini, l’editore di Mediaset e il GF Vip hanno deciso di espellere Alda D’Eusanio dalla casa di Cinecittà.

Nel frattempo, attraverso un comunicato stampa la cantante emiliana ha fatto sapere di aver già preso provvedimenti legali per quello che è accaduto venerdì sera prima della diretta su Canale 5. Una decisione più che giusta che è stata pienamente appoggiata dai telespettatori del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Gli inquilini non possono parlare della vicenda

Chi però ha seguito il live su Mediaset Extra nella giornata di sabato, di certo avrà notato che ad un certo punto la 70enne non è più stata inquadrata dalla regia ed è scomparsa nel nulla. Non c’è stato nessun commento da parte degli inquilini, tranne Tommaso Zorzi. Per quale ragione?

Sicuramente le affermazioni sulla coppia hanno creato un terremoto all’esterno e per questa ragione gli autori del reality show hanno chiamato in confessionale alcuni concorrenti per avvisarli della squalifica. In più, con molta probabilità hanno detto loro di non discutere di tale argomento in diretta.

Tommaso Zorzi spiffera tutto a Stefania e Samantha

Ma a quanto pare questo consiglio non è stato rispettato da Tommaso Zorzi visto che è stato l’unico a menzionare la giornalista espulsa dal Grande Fratello Vip 5. Infatti, il rampollo meneghino nell’orecchio di Stefania Orlando ha detto: “Alda è stata squalificata, vai in confessionale“. Stessa confessione che il 25enne ha fatto a Samantha De Grenet: “Hanno appena squalificato Alda, vai ora in confessionale. Non dire niente“.

Ma la scelta di far rimanere i gieffini in silenzio sulla vicenda ha fatto storcere il naso al popolo del web. Infatti, sui vari social network sono in migliaia a chiedersi per quale motivo la produzione del reality show vieta loro di discutere di questa squalifica. Se ne parlerà nel prossimo appuntamento su Canale 5? Staremo a vedere, nel frattempo ecco a voi il video in questione che è diventato immediatamente virale in rete: