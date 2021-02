Uomini e Donne sotto accusa: “Aurora Tropea ha diffidato il programma e Giancarlo Cellucci”, il rumor di Dagospia

La vicenda Aurora e Giancarlo finisce in Tribunale?

La settimana scorsa su Canale 5 è andata in onda una delle pagine più tristi della televisione italiana. Nel corso di uno degli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne, Giancarlo Cellucci ha fatto visionare agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, dei filmati intimi suoi e di Aurora Tropea.

Tutta la vicenda ha provato disgusto a gran parte dei telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Tra questi anche la blogger Selvaggia Lucarelli che ci è andata giù pesante criticando aspramente le immagini trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo nelle ultime ore.

Aurora avrebbe diffidato il cavaliere Cellucci

Ma a quanto apre, a rimanere sconvolta di quanto accaduto su Canale 5, sembra sia stata anche la diretta interessata, ovvero Aurora Tropea. Infatti, stando al portale Dagospia la dama del Trono over di Uomini e Donne avrebbe diffidato il dating show di Maria De Filippi e anche Giancarlo Cellucci.

Sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge che il programma è finito nei casini dopo che nel corso della trasmissione uno dei protagonisti ha minacciato di mostrare video particolari che gli aveva spedito un’ex spasimante. Sotto accusa anche Tina Cipollari che lo aizzava a tirare fuori le clip assieme a Gianni Sperti, mentre la padrona di casa Maria de Filippi non ha fatto nulla per fermarli, quindi la ‘vittima’ ha diffidato il programma.

La dama avrebbe diffidato anche Uomini e Donne

Stando al portale Più Donna, infatti, Aurora Tropea avrebbe deciso di mettere in mezzo i suoi avvocati e schierarli contro Uomini e Donne e Giancarlo Cellucci. La dama del parterre senior avrebbe diffidato il dating show di Maria De Filippi dopo le pesanti accuse ricevute lo scorso appuntamento.

Quello che è successo nel corso della puntata andata in onda la scorsa settimana non è passato inosservato e da intrattenimento si è iniziato a parlare di reati. Uno tra tutti quello di revenge po*n messo in atto dal cavaliere ai danni dell’ex frequentatrice. “Nelle prossime puntate la De Filippi potrebbe chiedere di non nominare più il nome di Aurora”, si legge sul sito. Arriverà la replica da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere nei prossimi giorni.