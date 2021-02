Maria De Filippi lascia C’è Posta per Te: la conduttrice spiazza tutti ed esce dallo studio (VIDEO)

C’è Posta per Te: la storia di Maria e i suoi 5 figli

Nel quinto appuntamento di C’è Posta Per Te di Maria de Filippi andato in onda sabato 6 febbraio 2021 su Canale 5 è andato in scena un ennesimo dramma che ha visto protagonista una famiglia siciliana. Maria è una madre di cinque figli, ma quattro non la vogliono né sentire né vedere da alcuni anni. Colei che ha chiamato la redazione del people show Mediaset è stata sposata per quasi trent’anni anni con un uomo molto possessivo e geloso.

Per questo motivo la donna non riusciva nemmeno a scambiare due chiacchiere con le sue amiche e ad avere una vita sociale. Dopo una nuova discussione, il marito di Maria ha abbandonato la casa per diversi mesi, di conseguenza lei si è rifatta una vita ed ha iniziato una relazione sentimentale con Gaspare. Ma clamorosamente il padre dei suoi figli è ritornato, ovviamente lei gli ha detto che voleva separarsi e lui ha perso le staffe distruggendo i lampadari e tagliandole gli abiti.

Il racconto della De Filippi

Come accade ad ogni storia di C’è Posta per te, la conduttrice Maria De Filippi ha letto ciò che la donna le ha raccontato durante il loro primo incontro in ufficio. La padrona di casa ha detto: “In quella circostanza Maria ha negato l’evidenza e non ha ammesso la nuova relazione. Poi se n’è andata via di casa di nascosto con la figlia più piccola”.

Poi ha raccontato l pubblico di Canale 5 che gli altri figli l’hanno cercata, lei ha confessato di essere innamorata di Gaspare e loro hanno chiuso ogni rapporto. “Davide e la sorella sono diventati genitori e Maria non conosce i nipoti. Un giorno Maria è andata al mare con il compagno, trova i figli, Davide la insulta e poi picchia Gaspare”, ha asserito la professionista Mediaset. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi lascia lo studio di C’è Posta per te per 4 minuti

Ma i due figli hanno voluto chiudere la busta di C’è Posta per Te, nonostante l’insistenza di Maria de Filippi e le suppliche della loro madre. Ma la conduttrice pavese ha notato l’incertezza dei due giovani dopo la chiusura della busta, per questo motivo è uscita dallo studio per circa quattro minuti in cui è andato in onda.

Nel frattempo nel teatro Elios gli spettatori erano in silenzio e tutto è sembrato surreale. C’è da sottolineare che non è la prima volta che la padrona di casa assume queste iniziative. Ma tornado alla storia di Maria, al rientro di Queen Mary solo Giulia ha accettato di aprire la busta. Purtroppo quando la madre l’ha abbracciata, la consanguinea è rimasta impassibile. Ecco il video in questione: