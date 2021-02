Antonella Elia, l’amaro sfogo: “Non sono più riuscita ad avere rapporti intimi, mi vergognavo” (FOTO)

L’inaspettata ammissione di Antonella Elia a Verissimo

Il sabato pomeriggio di Canale 5 ci ha regalato delle forte emozioni grazie alle interviste che Silvia Toffanin ha fatto ai suoi numerosi ospiti di Verissimo. Tra questi anche Antonella Elia che è voluta tornare da lei a distanza di qualche settimana. L’opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha parlato ancora una volta del cancro al seno confessando di aver avuto una quadrantectomia, ossia la mutilazione di una parte del decolleté.

Parlando con la conduttrice vicentina, la donna ha detto: “Dopo il quadrante, è stato trovato un carcinoma. Lo scorso dicembre ho fatto il controllo del quarto anno: tutto prosegue per il verso giusto. Per quello che manca mi sono vergognata e per due anni mi sentivo di dovermi nascondere”. Subito dopo la collega di pupo ha detto anche che deve dire grazie alla medicina che fa grandi passi. Quindi ha invitato tutti a fare prevenzione. “Io non sono più riuscita ad avere rapporti intimi, mi vergognavo del mio seno mutilato”, ha asserito l’ex ragazza di Non è la Rai.

L’opinionista del GF Vip 5 parla dello scontro con la De Grenet

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Antonella Elia ha confessato anche di aver sofferto tantissimo dopo le critiche per lo scontro con Samantha De Grenet avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

“Nel momento in cui hanno messo in discussione la mia malattia, dicendo che l’avessi inventata per prevalere in uno squallido litigio televisivo al GF Vip, sono stata male. Ma non ho voluto infierire, perché stavamo parlando di una malattia”, ha asserito l’opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. (Continua dopo il post)

Antonella Elia non vuole chiedere scusa a nessuno

Ma lo sfogo di Antonella Elia nel salotto di Verissimo non è terminato qui. L’ex di Pietro Delle Piane infatti, ha concluso con questa riflessione: “Non penso di dover chiedere scusa per quello che è avvenuto al Grande Fratello, quello che ho detto è venuto dal mio istinto incontrollabile. Bisogna essere moderati, a volte le conseguenze sono”. Una volta uscita dalla casa di Cinecittà arriverà la replica da parte di Samantha De Grenet? Staremo a vedere.