Alda D’Eusanio dopo l’espulsione dal GF Vip: la giornalista commenta l’accaduto

Sabato 6 febbraio, la concorrente del GF Vip Alda D’Eusanio è stata protagonista di un espulsione. La donna è stata improvvisamente cacciata dalla casa più spiata d’Italia senza avere neppure l’opportunità di arrivare fino alla puntata di lunedì.

La giornalista è uscita in sordina, senza che gli altri compagni d’avventura si accorgessero di niente. Ma se in casa la sua uscita è stata silenziosa, lo stesso non può dirsi per quanto accaduto fuori. La protagonista è stata raggiunta anche dai microfoni dell’Adnkronos e scopriamo come ha commentato l’accaduto.

L’espulsione di Alda D’Eusanio dal GF Vip

Nella giornata di ieri, il GF Vip ha determinato l’espulsione immediata di Alda D’Eusanio dalla casa più spiata d’Italia. A causare questo provvedimento tanto immediato quanto inaspettato sono state alcune dichiarazioni fatte dalla protagonista sul conto di Laura Pausini. Nello specifico, la giornalista ha accusato il compagno della donna di picchiarla. Queste parole hanno indignato profondamente sia il web, sia la produzione del reality che la diretta interessata.

Gli autori, dunque, hanno disposto l’immediata uscita della concorrente, la quale ha lasciato la casa senza neppure salutare i coinquilini. A scoprire l’accaduto è stato Tommaso Zorzi, il quale si è limitato a raccontare ai compagni d’avventura quanto fosse accaduto, senza specificare i motivi. Una volta uscita dalla casa, la D’Eusanio ha rilasciato poche dichiarazioni in cui è apparsa profondamente confusa. (Continua dopo il post)

I primi commenti e la reazione di Laura Pausini

L’ex gieffina ha ammesso di sentirsi parecchio stralunata e di non aver ancora realizzato cosa sia accaduto. Nel momento in cui avrà le idee più chiare e capirà la situazione ne parlerà. Anche sul suo profilo Instagram vige un rigoroso silenzio nell’attesa di capire come agire. Nel frattempo, Laura Pausini ha ben chiara la situazione. Malgrado l’espulsione di Alda D’Eusanio dalla casa del GF Vip, la cantante ha deciso di sporgere denuncia contro la giornalista e non solo.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, pare che la protagonista abbia coinvolto anche la produzione del reality show nel suo provvedimento. Nel dettaglio, la Pausini non avrebbe gradito il fatto che gli autori abbiano permesso che la concorrente dicesse ad alta voce cose simili. Il popolo del web, intanto, si sta riversando sui vari social per ricoprire d’insulti la giornalista, che già in molte precedenti occasioni si è resa protagonista di comportamenti inappropriati. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la vicenda.