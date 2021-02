Oroscopo 8 febbraio 2021: momento di rischiare per diversi segni, Bilancia fermatevi

L’Oroscopo di lunedì 8 febbraio esorta alcuni segni ad impegnarsi a dimostrare quanto valgono. Questo è il momento di agire specie per Sagittario, Vergine e Pesci. I Bilancia e i Leone, invece, farebbero bene a riflettere un po’ di più.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi è meglio non esporvi troppo. Se avete delle decisioni da prendere, rimandate in quanto non sarete molto obiettivi. Le emozioni prenderanno il sopravvento e questo vi renderà inquieti, a tratti irascibili. Mantenete la calma ed evitate di cimentarvi in discussioni che non vi riguardano.

Toro. In questo momento dovrete mettere alla prova le vostre emozioni e le relazioni. Le coppie che riusciranno a superare senza troppi danni questo periodo un po’ burrascoso saranno quelle flessibili e con un forte spirito di adattamento. Anche nel lavoro è necessario essere concentrati e non lasciarsi prendere troppo dalle emozioni.

Gemelli. L’Oroscopo dell’8 febbraio denota una certa ripresa in campo sentimentale. Se fino a questo momento siete stati un po’ passivi e avete lasciato che gli altri prendessero le decisioni al posto vostro, d’ora in avanti sarete voi al comando. Anche in campo professionale comincia un periodo di scoperte.

Cancro. Se state attraversando delle turbolenze in amore, il modo migliore per risolvere i problemi è quello di parlare liberamente. Solo attraverso il dialogo potranno essere risolte delle questioni e disciolti dei dubbi. Nel lavoro dovete essere più calmi e meno frettolosi nelle scelte.

Leone. I nati sotto questo segno stanno attraversando un momento di confusione, che riguarda sia la sfera affettiva sia quella professionale. Cercate di non prendere decisioni dettate dal pessimismo e da questo momento non proprio florido. Lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi.

Vergine. La fortuna aiuta gli audaci, mai detto fu più indicato per racchiudere la vostra situazione. In questo periodo siete alla ricerca di cambiamenti e di una scossa che scuota la vostra vita e la renda più eccitante. Ebbene, l’unico modo per riuscire in questo intento è quello di darvi da fare.

Previsioni 8 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Talvolta, nella vita può capitare di essere confusi. Non vi lasciate travolgere dal panico, fermatevi un attimo e ragionate sul da farsi. Se necessario lasciatevi consigliare dalle persone che vi sono accanto. I consigli vanno ascoltati, ma la decisione finale spetterà sempre a voi.

Scorpione. Le relazioni altalenanti potrebbero vivere un momento di brusco down. Quelle stabili, invece, non dovrebbero riscontrare alcun problema. In campo professionale, invece, è necessario essere più concentrati. Se volete ottenere dei buoni risultati dovete darvi da fare.

Sagittario. Questo è il momento di far vedere quanto valete. L’Oroscopo dell’8 febbraio vi esorta ad essere intraprendenti e a non aver paura di osare. Specie in campo professionale dovrete superare qualche piccolo ostacolo prima di riuscire a raccogliere le meritate soddisfazioni. Tempo al tempo.

Capricorno. La settimana comincerà con una certa grinta ed energia per affrontare al meglio gli impegni che caratterizzeranno le vostre giornate. Siete estremamente ligi al dovere, forse fin troppo. Non dimenticatevi dei vostri affetti e di coltivare le amicizie e le relazioni a cui tenete.

Acquario. Nel corso della giornata odierna sarete particolarmente socievoli e propensi ad intrattenere relazioni con il prossimo. Tenete molto alle vostre amicizie e questo verrà molto apprezzato. In campo professionale, invece siete parecchio obiettivi e realisti, ottimo momento per prendere decisioni.

Pesci. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di transizione. Se siete in attesa di una svolta, sotto qualsiasi punto di vista, non esitate a rischiare. Questo è il momento di essere intraprendenti e di non avere paura. Anche in amore dovete essere pronti a gettarvi nel vuoto.