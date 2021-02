Enock felice per l’espulsione di Alda D’Eusanio, ma il web lo critica: “Ti diverti a scriverle ciao quando non ti può zittire” (FOTO)

Le uscite infelici di Alda D’Eusanio al GF Vip 5

L’ex gieffino Enock Barwuah sarebbe super contento dell’espulsione di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip 5. La giornalista infatti, in poco più di una settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia ne ha dette di cotte e di crude. La 70enne si scatenata affermando che il grande Dante Alighieri era un pedofilo perché Beatrice era minorenne, ma anche che Maria De Filippi non sa cosa vuol dire essere una madre.

Ha puntato il dito anche sull’informazione mattutina di Mediaset preferendo quella di La7. Ha pronunciato un termine razzista, ha dato della depressa ad Anna Oxa e fatto delle accuse su Aragozzini sulla vicenda Mia Martini. E per concludere ha fatto delle gravissime illazioni su Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, accusando di violenza domestica.

Il popolo del web critica l’ex gieffino

Il commento dell’ex gieffino Enock Barwuah sotto un post Instagram sull’espulsione di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip 5 non sarebbe piaciuto al popolo del web dato che lo hanno massacrato di critiche. Infatti, il fratello di Mario Balotelli si è limitato a scrivere ‘ciao’, ma tutte le risposte al suo commento sono a suo sfavore.

“Peccato tu non abbia saputo risponderle a dovere in diretta e invece ti diverti a scriverle ciao quando non ti può zittire”; “Però con la Contessa non hai mai detto nulla sulle sue uscite”; “Falso! Venerdì scorso in puntata sembravi un agnellino e invece sui social spari a zero sulle persone. Caccia le palle e dì le cose in faccia. PS: stiamo ancora aspettando che tu dica a tuo fratello che si è comportato malissimo quando ti è venuto a trovare nella casa”, si legge sul noto social network. (Continua dopo il post)

hanno spillato su Enock💅🏻💅🏻

DISCLAIMER: con questo tweet non voglio difendere Alda ma solo sottolineare il comportamento di Enock #gfvip #tzvip pic.twitter.com/gTbIjcgLhi — 🧚🏻‍♀️just another slut🧚🏻‍♀️ (@meangay_) February 6, 2021

Enock Barwuah e il faccia a faccia con Alda D’Eusanio

Il riferimento naturalmente è quando durante l’appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso, Enock Barwuah si è trovato in grosse difficoltà. Nello specifico, l’ex gieffino non è stato in grado di argomentare bene la ragione per la quale Alda D’Eusanio avesse sbagliato ad usare il termine razzista, che le è costata una nomination che poi ha superato brillantemente.