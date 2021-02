Tiberio Timperi, l’inedito retroscena su Barbara D’Urso: “Com’è stato con lei, c’erano delle sportellate”

Tiberio Timperi preferisce lavorare a coppia

Chi segue Tiberio Timperi sa perfettamente che il professionista romano lavora quasi sempre in coppia con una collega. Basti pensare tutte le edizioni di Uno Mattina in Famiglio, oppure Mezzogiorno in Famiglie per non tralasciare La vita in diretta, insieme a Francesca Fialdini.

Per il giornalista capitolino ormai sembra essere una lunga tradizione, e tra tutte l’esperienza più memorabile è forse quella che lo ha visto al fianco di Barbara D’Urso, stakanovista di Canale 5. Quest’ultima e Timperi hanno lavorato insieme durante una stagione di Uno Mattina in Famiglia nel lontano 1996, ma il ricordo almeno per lui, è ancora vivissimo.

Tutte le colleghe del conduttore romano

Tiberio Timperi, uno dei volti storici della tv di Stato, da quasi un trentennio è alla guida della trasmissione mattutina del fine settimana di Rai Uno, ovvero Uno Mattina in Famiglia. Ospite nella nuova puntata Tv talk in onda sulla terza rete e condotto da Massimo Bernardini, il giornalista romano ha risposto ad alcuni quesiti circa il suo lavoro da conduttore dicendo di essersi sempre trovato bene con tutte le colleghe.

Da Roberta Capua a Ingrid Muccitelli, passando per Francesca Fialdini, ma anche Adriana Volpe Monica Setta e Barbara D’Urso. Con le prime due si frequenta ancora oggi e ha mantenuto un bel rapporto di affetto che resiste nonostante siano trascorsi diversi anni. E con Lady Cologno?

Tiberio Timperi parla di Barbara D’Urso

Tutt’altro discorso per Adriana Volpe e Barbara D’Urso. Ospite a Tv Talk infatti, Tiberio Timperi ha detto che da loro due ha ricevuto qualche sportellata. “Non è stato facile con Barbara D’Urso. È stata un’opportunità che lei ha saputo cogliere al volo. C’erano sane sportellate. Poi erano sportellate da parte della D’Urso: ci stanno! Qualche altra sportellatina c’è stata anche con Adriana Volpe. Ma alla fine è tutto televisione”, ha fatto sapere il conduttore di Uno Mattina.

Successivamente Carmelita è poi passata a Mediaset e i due non si sono più incontrati. Visto le dichiarazioni del professionista capitolino sembrerebbe che tra loro non corresse buon sangue. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Giorni fa Barbarella ha risposto ad un’intervista che il suo ex Memo Remigi ha fatto ad un noto magazine.