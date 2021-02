Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo è la nuova tronista? I dettagli che riconducono a lei (VIDEO)

In queste ore, sul web non si sta facendo altro che parlare della nuova possibile tronista di Uomini e Donne, lei potrebbe essere Cecilia Zagarrigo. Cosa ha fatto nascere questo sospetto? Il video di presentazione mostrato sul profilo Instagram del programma.

Nella clip appare una ragazza estremamente simile alla Zagarrigo. Seppur il suo volto non si veda, diversi sono i dettagli che sembrano ricondurre a lei. Scopriamo insieme di quali indizi si tratta.

Il video della nuova tronista di Uomini e Donne

A breve, anche Sophie Codegoni compirà la sua scelta, la quale ricadrà su Matteo o su Giorgio. A Uomini e Donne, dunque, si libererà un nuovo posto da tronista che potrebbe essere ricoperto da Cecilia Zagarrigo. In questi giorni, la redazione del programma si è divertita a lanciare indizi sui social per stuzzicare la curiosità dei fan in merito al nome della persona che sarebbe salita sul trono. All’interno di un video, infatti, è presente una ragazza dai capelli lisci e mori completamente vestita di nero.

Tra gli unici elementi che è stato possibile scrutare ce ne sono due in particolare che sembrano ricondurre a Cecilia. Il primo fa riferimento alla maglia. La ragazza della clip, infatti, indossa una t-shirt, ma al di sotto ha un’altra maglietta a maniche lunghe. I fan hanno ipotizzato che la produzione le abbia consigliato di indossare questo secondo indumento per coprire i tatuaggi.

Gli indizi che conducono a Cecilia Zagarrigo

Cecilia Zagarrigo ha il corpo ricoperto di tatuaggi e questo ha fatto pensare che sia lei la prossima tronista di Uomini e Donne. Il secondo indizio, invece, è legato ad un braccialetto. La ragazza in video, infatti, ne ha uno rosso, di quelli fissi che non si tolgono mai. Ebbene, l’ex di Carlo Pietropoli ne ha uno identico. Sul web, dunque, i telespettatori non sembrano avere dubbi.

Ad ogni modo, c’è anche una parte di persone che, invece, crede che si stia viaggiando un po’ troppo con la fantasia. La diretta interessata di questo pettegolezzo, intanto, non ha lasciato trapelare nessun dettaglio dal suo profilo Instagram, pertanto, non ci resta che attendere i prossimi giorni per saperne di più. Tra martedì e mercoledì dovrebbero essere registrate delle nuove puntate del programma e in tali occasioni è altamente probabile che Sophie faccia la sua scelta e venga presentata la sua sostituta.