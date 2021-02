GF Vip, Selvaggia Lucarelli umilia Alfonso Signorini: “Sguardo da cane bastonato” (FOTO)

Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini

L’espulsione immediata di Alda D’Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip 5, per le gravi illazioni su Laura Pausini ed il compagno Paolo Carta continuano a far parlare il web e non solo. La 70enne in appena otto giorni di permanenza nel reality show di Canale 5 si è resa protagonista di numerosi scivoloni tra cui anche delle forti dichiarazioni su Maria De Filippi e l’uso di un termine razzista.

Dopo la sua squalifica, la blogger Selvaggia Lucarelli ha detto la sua su tale vicenda tirando in mezzo anche le responsabilità della trasmissione Mediaset e del padrone di casa Alfonso Signorini. Per questo motivo la giurata di ballando con le Stelle l’ha attaccato così: “I comunicati di scusa o il futuro sguardo da cane bastonato del conduttore non servono a nulla, per una ragione semplice: quei concorrenti entrano nei reality esattamente per la ragione per cui vengono espulsi. È da qui che bisogna partire. Il resto è fuffa”.

La blogger accusa il reality show

L’espulsione di Alda D’Eusanio dal GF Vip 5 è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti, da settembre ad oggi ormai non si contano più le espulsioni e squalifiche per blasfemie, frasi volgari e sessiste ed altri comportamenti ritenuti scorretti. Per tale ragione la giornalista Selvaggia Lucarelli oltre al padrone di casa Alfonso Signorini si è scagliata contro in tutto il reality show, soprattutto per la scelta degli inquilini.

“C’è da chiedersi a cosa serva ormai il Grande Fratello, ridotto così. Un programma brutto, vetusto, volgare che non ha più nulla a che fare con l’esperimento sociale degli esordi”, ha scritto la blogger su Instagram. La giudice di Ballando con le Stelle, ha aggiunto anche: “Se l’esperimento sociale degli inizi era: mettiamo 10 ragazzi normali in una casa e vediamo che succede, adesso è diventato ‘mettiamo 10 schegge impazzite nella casa, più magari una Daniele Bossari o una Stefania Orlando per la quota normalità, e vediamo chi sopravvive’”.

Selvaggia Lucarelli a gamba tesa sul GF Vip 5 e gli autori

In poche parole, Selvaggia Lucarelli ha espresso il giudizio di gran parte dei telespettatori italiani. Infatti, quest’ultimi ritengono che se per un reality show come il Grande Fratello Vip 5 condotto da Alfonso Signorini si scelgono degli inquilini, che per varie ragioni possono creare dei problemi, poi è da ipocriti e da irresponsabili dissociarsi se questi vanno oltre. Ecco il post in questione: