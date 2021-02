Grande Fratello, i concorrenti della prima edizione da Barbara D’Urso: ecco cosa fanno oggi (VIDEO)

Nel corso della puntata di domenica 7 febbraio di Domenica Live i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello sono stati ospiti di Barbara D’Urso. I primogeniti di questo reality show si sono riuniti per commemorare il 46esimo anno dello scomparso Pietro Taricone.

Tra i presenti, però, mancava qualche volto, tra cui quello di Cristina Plevani. La vincitrice della prima edizione del programma ha deciso di non presenziare per un motivo ben preciso, che ha spiegato in un filmato. Inoltre, si è parlato molto anche della vita dei vari ex coinquilini dopo la magnifica esperienza del GF. Ecco cosa fanno adesso i dieci ex partecipanti.

Il motivo dell’assenza di Cristina Plevani

I concorrenti della prima edizione del Grande Fratello sono andati a Domenica Live per ripercorrere le tappe della loro carriera dopo la partecipazione al reality show. Tra di loro ci sono alcuni protagonisti che hanno proseguito la loro carriera nel mondo della televisione e altri che si sono dedicati a tutt’altro. Vediamo quindi, cosa fanno oggi i 10 protagonisti. Ampio spazio è stato dedicato a Pietro Taricone, scomparso prematuramente nel 2010 a causa di un incidente.

Cristina Plevani, invece, ha deciso di non presenziare in studio in quanto non era predisposta a parlare di Pietro, la donna si è detta ancora molto addolorata per la perdita. Tuttavia, ha rilasciato un videomessaggio per salutare i suoi ex coinquilini e ricordare il suo ex compagno d’avventura. La Plevani attualmente conduce una vita normale lontano dai riflettori in quanto è cassiera in un negozio. (Clicca qui per il video)

Cosa fanno i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello

Roberta Beta, dopo il GF ha intrapreso la carriera di giornalista freelance ed è un’amata opinionista di molti programmi televisivi. Salvo Veneziano, invece, oltre che partecipare nuovamente al reality show di Canale 5 ha deciso di continuare la sua carriera nell’ambito della ristorazione. Rocco Casalino si è lanciato nella politica divenendo il portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Marina La Rosa, invece, al di là di qualche comparsa nei reality, si è dedicata alla vita di mamma.

Tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, poi, ci sono Francesca Piri e Mariantonietta Tillocca, le quali svolgono rispettivamente il lavoro di trascrittrice di udienze penali e artista. Sergio Volpini lavora nel commercio. Lorenzo Battistello, infine, ha cambiato radicalmente vita trasferendosi a Barcellona per gestire due società di catering. (Clicca qui per il video)