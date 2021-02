Uomini e Donne, anticipazioni dell’8 febbraio: Armando molla Nicole, Sophie ha una scelta

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Dopo il week-end, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere l’ultima parte della registrazione effettuata lo scorso 26 febbraio.

Nella puntata odierna assisteremo alla chiusura della frequentazione tra Armando Incarnato e Nicole, ma anche ad un sbilanciamento di Sophie Codegoni su uno dei suoi due corteggiatori rimasti. Cosa ci dicono le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News?

Trono over: Armando chiude con Nicole

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che sarà il turno di Nicole e Carlo. I due diranno di essersi visti e che hanno avuto una lite sul fatto che lui lavori a Miami e che la lontananza sarebbe un bel problema per una relazione. Dunque, devono capire che soluzione possono trovare. A quel punto interverrà Armando che non capisce come la dama pur avendo un rapporto affettuoso con lui, possa provare qualcosa di forte con Carlo. La donna sarà costretta a dirgli che ha baciato a stampo e si è scambiata affettuosità anche con lui. Incarnato farà sapere che lei gli ha inviato un messaggio in cui spiegava che non può stare con lui perché è un personaggio.

Lei però, in studio darà le sue spiegazioni. Alla fine Maria De Filippi leggerà pubblicamente un messaggio che Nicole ha inviato la mattina alla redazione dove spiega che preferisce Carlo. In più non ha voluto dire nulla al partenopeo e che non era andata nello specifico nel descrivere le effusioni con il napoletano per non ferirlo. Per lui prova solo un’attrazione fisica ma niente più, quindi l’imprenditore la saluterà tirandosi indietro.

Trono classico: Sophie Codegoni ha una preferenza

Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che Sophie, dirà a Matteo che è bello il suo look. Lui dirà di essere vestito da meccanico in quanto il giorno prima gli era esplosa l’auto in autostrada. La tronista si scuserà per come l’ha lasciato in mezzo allo studio la volta scorsa per rincorrere Giorgio.

I due poi chiariranno l’opinionista Gianni Sperti farà notare qualcosa a Matteo. A quel punto, Giorgio chiederà alla Codegoni se ha sentito qualcosa di diverso tra i due baci e lei riconoscerà che questa settimana che non li ha visti ha pensato più ad uno che ad un altro e che i due baci sono stati leggermente diversi.