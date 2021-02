Esplode l’amore fra Myriam Catania e Mario Ermito, ma lei è fidanzata: lo scoop

Myriam Catania e Mario Ermito sarebbero una coppia

Colpo di scena al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 5. A quanto pare Mario Ermito e Myriam Catania sarebbero una coppia. Almeno è questa l’informazione clamorosa che Gabriele Parpiglia ha riportato attraverso un articolo su Giornalettismo. Il giornalista e autore televisivo ha parlato a chiare lettere di ‘flirt nascente’ e qualcosa nato dietro le quinte del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

E in tutto questo Quentin Kammermann, il compagno di lei? Quando la nipote di Simona Izzo era un’inquilina della casa più spiata d’Italia, infatti, era felicemente fidanzata con l’attore con cui ha un figlio, il piccolo Jacques. Adesso però, dopo che Parpiglia ha sganciato questa bomba, quel sentimento sembrerebbe essere incerto. Ma i due stanno ancora insieme?

Lo scoop di Gabriele Parpiglia

Su Gironalettismo, l’autore televisivo Gabriele Parpiglia ha scritto chela news era nell’aria. “Ma mancavano i protagonisti di un rumors nato in queste ore che narrava di un flirt nascente tra due eliminati dal Gf Vip di questa lunghissima edizione in corso premiata dagli ascolti. Chi sono i due protagonisti? Giornalettismo ha scoperto di chi si tratta e stiamo parlando di un qualcosa nato dietro le quinte del reality perché i due nella Casa non si sono mai incrociati. Lei è Myriam Catania. Lui Mario Ermito”, ha fatto sapere il braccio destro di Alfonso Signorini.

La notizia però doveva rimaner segreta perché Myriam avrebbe o meglio aveva il cuore impegnato. “Con assoluta certezza possiamo confermare che anche gli altri inquilini eliminati da Matilde Brandi in poi… sono a conoscenza di questa liaison o nuova amicizia. Aspettando conferme, il gossip è servito”, ha detto Parpiglia.

La precedente crisi tra Myriam Catania e Quentin Kammermann

A quanto pare non è la prima volta che Myriam Catania attraverso un periodo di crisi con Quentin Kammermann. In un’intervista fa al magazine Chi, un po’ di tempo fa l’ex gieffina aveva parlato di una crisi avuta e poi superata col padre di suo figlio Jaques. “C’è stato un periodo di crisi profonda lui era tornato in Francia, problemi di lavoro, problemi personali. Sì, c’è stato un allontanamento, con il nostro bambino davvero piccolo, è stato molto difficile e molto complicato”, aveva detto l’attrice.

Poi quest’ultima ha detto anche che quando è al GF Vip 5, il fatto che non ci fossi lei, lasciava spazio a Quentin, riusciva ad aprirsi. “Noi siamo dei chiacchieroni, ci parliamo uno sull’altra, in quel periodo di assenza mia, lui ha potuto mostrarsi. E anche come padre si è preso i suoi spazi, io sono un po’ ingombrante. E poi noi donne nella veste di madri a volte se non facciamo tutto ci viene pure il senso di colpa”, aveva concluso la donna.