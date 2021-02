DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni serali di martedì 9 febbraio: Emre e Leyla si sposano

Appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Anche questo martedì sera su canale 5 andranno in onda ben tre episodi e mezzo. Le anticipazioni rivelano che l’incontro tra Huma e Nihat parleranno di matrimonio, ma le cose non andranno bene. La madre di Can, infatti, non è d’accordo con le nozze e piuttosto proporrà una convivenza, scandalizzando così Mevkibe e il marito.

Questo farà alimentare sempre di più l’astio tra le famiglie e la rivale abbandonerà immediatamente l’abitazione dei futuri suoceri senza aver risolto la vicenda. Nel frattempo, il fotografo e Sanem parleranno dell’incontro disastroso tra i loro genitori, quando all’improvviso l’arrivo di una telefonata li sconvolgerà totalmente. Perché? Leyla ed Emre si sono rimessi insieme e vogliono sposarsi. Meravigliati ed entusiasti dalla notizia, i due innamorati si recheranno dai futuri sposi.

Emre e Leyla si sposano

Gli spoiler della puntata serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 9 febbraio 2021, svelano anche che Huma, venuta al corrente del matrimonio segreto ed improvvisato, telefonerà Mevkibe. La dark lady le chiederà aiuto per impedire ai loro figli di convolare a nozze. Per fortuna, le due madri arriveranno tardi e il matrimonio andrà per il meglio. Arrabbiate per l’affronto, le due donne avranno uno svenimento e si risveglieranno in ospedale, dove scoppierà un’ennesima discussione familiare.

Questo spingerà Can e Sanem a rivedere i loro piani e aspettare un periodo più propenso. Poi Nihat verrà a conoscenza del matrimonio improvvisato rimanendo molto amareggiato dal comportamento della figlia. Huma convocherà di nuovo le due e proporrà che Leyla e Emre, in attesa di trovare casa, rimangano a vivere da lei. Subito dopo anche Mevkibe dà una lista ala primogenita, ma legata a impegni tradizionali, ai quali, sposandosi di nascosto, non ha potuto assolvere.

Can e Sanem costretti a rinviare le loro nozze

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Ceycey annuncerà di voler proporre ad Ayhan di sposarla, mentre Muzaffer farà la proposta a Guliz. Successivamente anche Deren tenterà un approccio con Yigit, ma purtroppo riceverà un due di picche. Più tardi Can e Sanem si offriranno di dare il loro aiuto ad Emre e Leyla, per la ricerca della casa, e l’organizzazione della Luna di miele.

I due sposini avranno fretta di andare in viaggio di nozze per stare finalmente da soli. Tuttavia, gli impegni professionali sono talmente tanti da essere costretti a chiedere un supporto ai loro rispetti fratelli. La giovane scrittrice e il fotografo inizieranno a credere che l’altro abbia dei primi ripensamenti sulle nozze. A peggiorare il tutto ci penserà la perfida Huma, mentre nasceranno altre preoccupazioni in Ayhan.