Uomini e Donne, nuove segnalazioni su Chiara e Davide: ecco cosa faceva lei durante il trono (FOTO)

Sono passate circa due settimane dalla scelta di Davide a Uomini e Donne, ma sul web non si sta facendo altro che porre l’accento su segnalazioni che riguardano lui e Chiara. Un numero sempre maggiore di utenti si sta convincendo del fatto che la coppia si frequentasse già da prima.

Le voci in merito sono cominciate a circolare già durante il trono, ma adesso che la scelta si è compiuta, esse si stanno facendo sempre più consistenti. Proprio alcune ore fa, alcuni abitanti del paesino di Donadei hanno fatto notare all’influencer Deianira Marzano delle incongruenze.

Le segnalazioni su Chiara e Davide

L’influencer ha condiviso una delle tante segnalazioni che sta ricevendo su Chiara e Davide di Uomini e Donne. Dopo un trono durato diversi mesi, i due ragazzi sono usciti dal programma insieme pronti a viversi una magnifica storia d’amore. Tolto il malcontento dei fan, che speravano di vedere il tronista uscire con Beatrice, sul web si stanno diffondendo anche altri dissapori. Alcuni utenti di Instagram in particolare hanno contattato Deianira per riportargli un’indiscrezione.

Durante il periodo del trono, infatti, la Rabbi pare fosse solita recarsi a Parabita, il paese in cui vive Davide, e non solo. La ragazza pare sia stata avvistata più volte anche all’interno del suo locale. L’influencer ci ha tenuto a precisare che questa non è affatto l’unica persona che gli ha riportato questo tipo di gossip. Per tale ragione, malgrado non ci siano delle foto o dei video che certifichino queste affermazioni, la Marzano è convinta di una cosa.

Altre indiscrezioni su Uomini e Donne

Se molti abitanti del paese riportano lo stesso tipo di segnalazioni su Davide e Chiara, evidentemente qualcosa di strano c’è sotto. Al momento, chiaramente, i due ragazzi non possono intervenire sui social per difendersi e commentare quanto accaduto. Fino al momento della messa in onda della scelta, infatti, i ragazzi sono tenuti a continuare a mantenere il silenzio.

In merito alla scelta, invece, essa andrà in onda in questa settimana. A confermarlo è stata la caporedattrice del programma, Raffaella Mennoia, la quale ha rivelato questa informazione all’interno di una Instagram Storie della scorsa settimana. Per quanto riguarda la scelta di Sophie, invece, essa dovrebbe essere registrata in questi giorni. Pertanto, non ci resta che attendere per essere aggiornati sulle dinamiche di Uomini e Donne.