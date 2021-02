Barbara D’Urso, gaffe con Jasmine Carrisi, la regia manda in onda un filmato che non doveva, lei sbotta (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso, la conduttrice Barbara D’Urso ha intervistato Jasmine Carrisi, ma durante il dibattito si è verificata una gaffe. La presentatrice stava ripercorrendo le tappe della carriera della ragazza quando, improvvisamente, la regia ha commesso un errore.

In onda, infatti, è andato un filmato che la figlia di Al Bano non avrebbe dovuto vedere in quel momento. Dopo pochi secondi, infatti, il filmato si è interrotto e la padrona di casa ha preso in giro la regia. Scopriamo cosa è accaduto.

La gaffe durante l’intervista a Jasmine Carrisi

Durante l’intervista a Jasmine Carrisi, Barbara D’Urso ha avuto un piccolo screzio con la regia a causa di una gaffe. La conduttrice stava tessendo le lodi della sua interlocutrice, dipingendola come una grande artista venuta fuori poco alla volta. Dacché era una ragazza molto timida, adesso si è lanciata nel mondo della musica e dello spettacolo. Per tale ragione, la D’Urso ha voluto deliziare la sua ospite e tutti i telespettatori con un filmato inerente le tappe salienti della sua carriera.

Nel momento in cui ha lanciato il filmato, però, è andato in onda un contenuto sbagliato. La regia ha sbagliato clip ed ha mostrato quella inerente una sorpresa fatta da Al Bano a sua figlia. Dopo qualche secondo, infatti, il video si è interrotto e l’inquadratura è tornata sulla presentatrice. Quest’ultima ha guardato nella telecamera chiedendo alla regia se fosse tutto a posto.

La presa in giro di Barbara D’Urso

In seguito, ha ironicamente esortato i suoi collaboratori a prendersi un “caffeuccio” per svegliarsi un po’. In poco tempo, l’ordine è stato ripristinato e la ragazza ha potuto prendere visione della clip giusta. Successivamente, Barbara D’Urso si è scusata con Jasmine Carrisi per la gaffe dicendo che, purtroppo, queste sono cose che possono capitare quando si è in diretta. A quel punto, allora, la presentatrice ha lanciato la clip “incriminata”, ovvero, quella inerente un messaggio che il leone di Cellino San Marco ha voluto mandare a sua figlia. (Clicca qui per il video)

Nel video in questione, Al Bano si è complimentato con lei ed ha ammesso di essere molto fiero. Jasmine è apparsa felicissima di questa sorpresa ed ha rivelato di avere molto a cuore il pensiero di suo padre, sta di fatto che ascolta sempre i suoi consigli. L’intervista, poi, si è conclusa con il ricordo di nonna Jolanda, scomparsa a fine 2019.