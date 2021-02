Live non è la D’Urso salta il collegamento con Juliano Mello, fratello di Dayane: lui spiega perché (FOTO)

Ieri sera a Live non è la D’Urso ci sarebbe dovuto essere un collegamento con Juliano Mello, fratello di Dayane. Il ragazzo avrebbe dovuto parlare della prematura scomparsa di Lucas, a causa di un incidente stradale.

Malgrado l’annuncio, effettuato dalla stessa conduttrice nelle ore precedenti la puntata, l’intervista in questione non si è mai verificata. La D’Urso, allora, durante la puntata ha fatto qualche accenno ai motivi, ma la conferma di quanto accaduto è arrivata dal profilo Instagram del protagonista. Ecco cosa è emerso.

Juliano diserta il collegamento con Live non è la D’Urso

Juliano Mello ha deciso all’ultimo momento di non effettuare più il collegamento con Live non è la D’Urso. Nel corso della puntata, Barbara D’Urso ha affrontato anche il delicato tema inerente la morte di Lucas, fratello minore di Dayane Mello. Per l’occasione, avrebbe dovuto parlare in esclusiva Juliano, tuttavia, improvvisamente il collegamento è saltato. A dare la notizia è stata la padrona di casa, che ha spiegato la situazione. La donna ha detto che, solitamente, gli ospiti vengono annunciati quando gli autori hanno la conferma scritta da ognuno di loro.

Lo stesso era avvenuto per il fratello di Dayane che, però, all’ultimo momento ha deciso di venir meno alla parola data. Stando a quanto trapelato dalla conduttrice, pare che il giovane non se la sia sentita di parlare in pubblico in quanto ancora troppo affranto per la tragica scomparsa del suo consanguineo. A dare conferma di questa versione dei fatti è stato direttamente il protagonista.

Le motivazioni del fratello di Dayane Mello

Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, il giovane ha detto di essere ancora troppo provato, pertanto, non sarebbe riuscito a portare avanti un’intervista. La maggior parte dei telespettatori e dei presenti in studio si è trovata d’accordo con la scelta del ragazzo. Ad ogni modo, durante la puntata di Live non è la D’Urso, malgrado l’annullamento del collegamento con Juliano Mello, si è comunque parlato di Lucas, Nello specifico, è stato descritto l’incidente nel dettaglio.

Lucas si trovava alla guida della sua vettura quando, improvvisamente, ha perso il controllo ed è finito sulla carreggiata opposta schiantandosi contro un camion. Il guidatore del tir è rimasto illeso e anche la donna che era al fianco della vittima si è salvata. A seguito degli esami relativi all’alcol test è emerso che il giovane non fosse in stato di ebbrezza. (Clicca qui per il video)