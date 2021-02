Il Paradiso delle signore trama 10 febbraio: Ludovica e Marcello insospettiscono, Silvia vuole andar via

Mercoledì 10 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale occasione assisteremo all’episodio numero 83 il quale sarà caratterizzato da alcune prese di coscienza. Silvia, ad esempio, deciderà di andare via da Milano per un po’ di tempo.

Vittorio e Beatrice saranno sempre più attratti, mentre Ludovica e Marcello cominceranno ad assumere un comportamento sospetto. Le ingerenze di Federico sul pensiero di Umberto diventeranno sempre più forti.

Trama 10 febbraio: Silvia vuole andare via

La trama della puntata del 10 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Pietro comincerà a legarsi sempre di più a Vittorio. Dopo la scomparsa di suo padre, infatti, il giovane vedrà nello zio la sua nuova figura paterna e il suo punto di riferimento. Conti sarà felicissimo di questa cosa, d’altro canto, però, non potrà fare a meno di notare anche il crescere dell’attrazione per Beatrice. I due, ormai, saranno tesi come due corde di violino a causa del sentimento reciproco che diventerà sempre più forte.

Un’altra storia d’amore travagliata, invece, è quella tra Gabriella e Salvatore. Quest’ultimo, dopo una conversazione con Anna, capirà di avere ancora delle speranze con la sua amata. Nonostante lei stia per convolare a nozze con Cosimo, forse non tutto è perduto. Su di un altro versante, invece, vedremo che Silvia comunicherà a suo figlio la necessità di apportare un cambiamento nella sua vita.

Ludovica e Marcello sospetti al Paradiso delle signore

Dopo la partenza di Luciano e Clelia, infatti, la donna farà molta fatica a restare a Milano. Per tale ragione, informerà il giovane dell’intenzione di raggiungere Nicoletta a Parigi per un po’ di tempo. Federico, intanto, avrà sempre più potere su Umberto. Il ragazzo riuscirà a convincere suo padre a cambiare idea anche sulla decisione di non invitare Ludovica alle nozze di Cosimo e Gabriella. Il commendatore, infatti, farà dietrofront e consentirà alla ragazza di partecipare.

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 10 febbraio, vedremo che le Veneri saranno impegnate con l’evento di San Valentino. Tra di loro si vocifererà già il nome della coppia che potrebbe essere decretata vincitrice di questa iniziativa. Ludovica e Marcello, invece, cominceranno ad assumere un comportamento sempre più sospetto. I due si vedranno sempre più spesso in caffetteria di sera e questo non potrà fare a meno di generare delle domande.