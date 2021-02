Oroscopo 9 febbraio 2021: Ariete demotivati, Capricorno intraprendenti

L’Oroscopo del 9 febbraio 2021 denota un momento un po’ instabile per gli Ariete. I Capricorno, invece, saranno decisi e pieni di spirito d’iniziativa. Cancro e Acquario state lontani dai battibecchi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nel corso della giornata odierna è meglio non sovraccaricarsi di impegni. Oggi vi sentite un po’ demotivati e scarichi, per tale ragione, sarebbe opportuno riflettere un attimo prima di cimentarvi in nuovi progetti. Emotivamente siete un po’ instabili, pertanto, sentite il bisogno dell’affetto delle persone care.

Toro. La settimana è cominciata con una marcia in più rispetto alla precedente. Oggi vi sentite un po’ più sereni, pertanto, potreste essere pervasi dalla voglia di cimentarvi in nuovi progetti. Attenti, però, a non lasciarvi travolgere dall’onda dell’entusiasmo rischiando di iniziare troppe cose e portarne poche a termine.

Gemelli. L’Oroscopo del 9 febbraio 2021 evidenzia una giornata parecchio positiva per i nati sotto questo segno. Specie in campo sentimentale si risveglieranno delle emozioni, che ormai temevate non sarebbero più tornate. Nel lavoro, invece, potrebbe esserci qualche riconoscimento gradito.

Cancro. La situazione sentimentale stenta a migliorare. La colpa, però, è sostanzialmente vostra. Se non avete digerito il comportamento del partner sarebbe opportuno parlarne ed evitare di somatizzare. In campo professionale, invece, avete voglia di un cambiamento, ma agite con cautela.

Leone. Prima risolvete le questioni in sospeso e meglio è. Che esse riguardino la sfera privata o quella lavorativa, restare con il fiato sospeso non è una cosa che farà bene alla vostra mente e al vostro umore. Nel lavoro è meglio non farsi prendere dal panico e dare l’idea di non sapere quale direzione prendere.

Vergine. Se state pensando di apportare delle modifiche alla vostra vita, fatelo con cautela. Non abbiate fretta, in quanto colti dall’impazienza potrebbero commettersi degli errori evitabili. In campo sentimentale, invece, è in atto una bella ripresa. Alcune relazioni potrebbero risollevarsi.

Previsioni 9 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento parecchio altalenante dal punto di vista sentimentale. Le coppie in crisi potrebbero vivere dei momenti turbolenti. Quelle consolidate, invece, farebbero bene a ravvivare un po’ il rapporto con una ventata di freschezza e novità. Sul lavoro bisogna darsi da fare per emergere.

Scorpione. I nati sotto questo segno dovrebbero mantenere un basso profilo in questi giorni. Specie dal punto di vista professionale, sarebbe opportuno non fare scelte azzardate. In campo sentimentale, invece, c’è un po’ di nervosismo. Mantenete la calma almeno oggi e domani.

Sagittario. L’Oroscopo del 9 febbraio 2021 denota una giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. Specie se siete single ci sono ottime opportunità di fare nuove conoscenze. In campo professionale, invece, dovete prestate attenzione alle persone che si fingono dalla vostra parte.

Capricorno. In questo momento potreste essere identificati come il punto di riferimento delle persone che vi circondano. Sia in campo professionale, sia personale, sarete in grado di conferire sicurezza e autorevolezza. Per tale ragione, se dovete prendere delle decisioni, fatelo adesso.

Acquario. Nella giornata odierna potrebbero nascere dei battibecchi con le persone che vi circondano. Siete pervasi dalla voglia di far prevalere le vostre idee e il vostro punto di vista, tuttavia, non tutti sono interessati a conoscere il vostro pensiero. Se volete stare lontano dalle discussioni, siate più discreti.

Pesci. Momento un po’ turbolento per quanto concerne l’amore. Oggi potrebbero sorgere delle discussioni a causa del vostro temperamento esuberante. Tale inclinazione, però, se in amore potrebbe portare a qualche problema, si rivelerà fondamentale per il lavoro. Ottime soddisfazioni in vista.