Flirt tra Mario Ermito e Myriam Catania? Parla lui: “Lei ha chiesto il mio numero alla produzione”

In queste ore sta impazzando sul web il gossip inerente la nascita di un ipotetico flirt tra Mario Ermito e Myriam Catania. I due ex gieffini pare abbiano scoperto una certa intesa lontano dai riflettori della casa più spiata d’Italia.

A creare particolare sgomento, però, è il fatto che la ragazza pare sia fidanzata, pertanto, è stato necessario un chiarimento. A rompere il silenzio ci ha pensato Mario, il quale ha chiarito una volta per tutte come stiano realmente le cose.

Le parole di Mario Ermito sul flirt con Myriam

Raggiunto dai microfoni di Fanpage, Mario Ermito ha parlato dell’ipotetico flirt con Myriam Catania. L’attore ha smentito categoricamente l’esistenza di una relazione tra loro. Nello specifico, il protagonista ha detto che, durante e dopo le dirette del GF Vip, i due sono soliti parlare. Lei pare abbia chiesto il numero di Ermito alla produzione del programma, ma non per corteggiarlo, bensì per altri motivi. Stando a quanto rivelato da Mario, la ragazza stava solo cercando una spalla per un provino.

Ne è una dimostrazione il fatto che la donna abbia chiesto anche il recapito di Massimiliano Morra per lo stesso motivo. Tra loro, dunque, non ci sarebbe nessuna storia. I due, però, durante le loro chiacchierate, non hanno potuto fare a meno di confessarsi reciprocamente di essere un po’ dispiaciuti di non aver convissuto nella casa. Mario e Myriam, infatti, sono stati concorrenti in due momenti differenti, in quanto lui è entrato parecchio dopo l’uscita di lei.

La Catania in serie difficoltà

Se si fossero trovati nello stesso periodo si sarebbero certamente divertiti. L’intesa che si è venuta a creare fuori dal programma tra Mario Ermito e Myriam Catania, però, elude completamente dalle voci inerenti il flirt. Tra i due, infatti, non c’è mai stato un bacio o un’effusione romantica. Il motivo risiede soprattutto nel fatto che l’attrice è fidanzata ed ha anche un figlio.

In virtù di questo, Ermito ha esortato tutti coloro i quali hanno diffuso questo gossip ad indagare approfonditamente prima di rivelare inesattezze. La situazione che si è venuta a creare, infatti, si è rivelata parecchio imbarazzante soprattutto per l’ex gieffina. Ad ogni modo, durante l’intervista Mario ha detto di essersi trovato molto bene anche con Guenda Goria. Anche in questo caso, però, l’esistenza di una bella amicizia non implica necessariamente l’esistenza di un interesse particolare.