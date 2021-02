GF Vip, Rosalinda fa una gaffe con Andrea Zenga, c’entra Temptation Island: lui imbarazzato (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip Rosalinda Cannavò ha commesso una gaffe durante una conversazione con Andrea Zenga. Il ragazzo stava ripercorrendo le tappe di alcune sue apparizioni televisive quando, improvvisamente, ha tirato in ballo Temptation Island Vip.

A quel punto, allora, la ragazza si è lasciata scappare una frase che ha messo parecchio in imbarazzo il suo interlocutore. La clip in questione è divenuta virale su Twitter nel giro di pochissimi minuti.

L’esperienza di Andrea Zenga a Temptation Island Vip

Alcuni concorrenti del GF Vip questa mattina si trovavano nell’aria antistante il giardino per scambiare quattro chiacchiere, ma il clima è stato reso particolarmente pungente da una gaffe di Rosalinda su Zenga. Andrea stava parlando della sua esperienza a Temptation Island Vip e stava specificando l’edizione a cui avesse partecipato. Nel dettaglio, si trattò della prima edizione con i personaggi famosi e l’anno di messa in onda fu il 2018. Andrea, allora, stava spiegando ai suoi compagni d’avventura quali fossero i protagonisti con cui prese parte a questa esperienza. Nello specifico, le coppie di partecipanti furono le seguenti:

Fabio Esposito e Marcella Esposito;

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini;

Valeria Marini e Patrick Baldassarri;

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi;

Sossio Aruta e Ursula Bennardo;

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

La gaffe di Rosalinda Cannavò

Zenga, allora, ha fatto il nome di Bettarini, della Marini e di altri personaggi famosi e a quel punto Rosalinda ha commesso una gaffe che ha divertito tutti i presenti. La Cannavò ha detto al suo interlocutore che, quindi, si trattò di un’edizione mista, formata da personaggi famosi e non, alludendo al fatto che Andrea non fosse famoso. A quel punto, però, ci sono stati degli istanti di silenzio e poi i presenti sono scoppiati a ridere. Andrea ha confermato che l’edizione fosse solo di Vip ed in seguito ha aggiunto una frase per sdrammatizzare.

Il ragazzo, infatti, ha detto che lui, in teoria, è stato considerato un vip. Rosalinda si è subito resa conto dell’errore e si è scusata. Nel frattempo, però, sul web la clip in questione è divenuta virale. L’ingenuità della Cannavò ha strappato sorrisi a molti utenti del web. Lo stesso, però, non può dirsi per Zenga che, nonostante il tentativo di riderci su, è rimasto alquanto imbarazzato dinanzi le parole della coinquilina.