GF Vip, Maria Teresa Ruta mette in guardia Giulia Salemi: “Vogliono farti fuori dal gioco”

Tensione tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi

Giulia Salemi è molto delusa del comportamento che Tommaso Zorzi ha assunto nei suoi confronti. Per questo motivo l’influencer italo-persiana ha avuto uno sfogo con Maria Teresa Ruta sul rapporto con il rampollo meneghino e su Pierpaolo Pretelli. A quel punto, la madre di Guenda Goria le ha fatto notare che è ormai vittima della strategia del gioco che si è instaurato a pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip 5.

L’influencer italo-persiana scoraggiata e senza stimoli

Dopo che Giulia Salemi non ha dato la possibilità a Tommaso Zorzi di andare in finale anticipatamente, il rampollo milanese ha deciso di chiudere ogni rapporto la sua amica. Tuttavia, entrambi non perdono tempo per stuzzicarsi e lanciarsi delle frecciatine velenose. Di recente, infatti, i due gieffini sono stati protagonisti di un’ennesima discussione che ha coinvolto anche Pierpaolo Pretelli.

Il motivo di questa lite è una bottiglia di vino beuta di nascosto in magazzino. L’influencer e la figlia di Fariba se le sono dette di santa ragione, ma quest’ultima ha confessato di accusare la tensione e non trovare più stimoli positivi all’interno della casa più spiata d’Italia. La fiamma dell’ex Velino di Striscia la Notizia ha cercato confronto con Maria Teresa Ruta, che ha ascoltato con molto interesse i problemi della milanese.

Giulia Salemi si confida con Maria Teresa Ruta

Al grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha trovato conforto in Maria Teresa Ruta. “Vedo sempre che è molto più facile giudicare una situazione che riguarda me, perché con me passa In queste settimane che mi sento fragile, è come se mi stessero scavando la fossa”, ha ammesso la gieffina. La Ruta, dopo aver messo in guardia l’inquilina sulle reazioni del Pretelli e sul sentimento che sta investendo in questa relazione, ha affermato l’influencer italo-persiana sia preda della strategia del gruppo che si è formato al GF Vip 5.

A quel punto l’ex moglie di Amedeo Goria le ha detto che lei deve rendersi conto che è una bella persona dimostrando a tutti di sapersi battere. Poi le ha detto che è una ragazza con tante sfaccettature, molto completa e ricca dentro, che è maturata però hai l’animo fragile da un punto di vista affettivo.

“Leggi tra le righe, serpeggiava un gioco quindi ti sarai presa una cotta per Pierpaolo, ma bisogna leggere tra le righe. Due forti insieme capito, io penso che sia umano e naturale pensarlo a parte di qualcuno. Adesso che lui è finalista, se poco poco lui aveva delle cose da dire a lui non potendole dire a te… Hanno fatto lo stesso gioco con me e con Guenda”, ha dichiarato la giornalista.