Uomini e Donne, puntata di oggi: Gemma non si capacita, Armando smaschera Nicole

Oggi, martedì 9 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo alla registrazione effettuata il 27 gennaio, ovvero, il giorno in cui è avvenuta la scelta di Davide Donadei.

La registrazione, però, è cominciata come sempre dai protagonisti del trono over, per tale ragione, nella puntata odierna si parlerà molto di Gemma e Maurizio. Inoltre, verranno tirati nuovamente in ballo anche Armando e Nicole.

Nella puntata di oggi: i dubbi di Gemma

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si partirà da Gemma, che farà il suo solito ingresso trionfale sotto le note di una canzone scelta da Tina. In tale circostanza, la dama si presenterà con un look estremamente primaverile caratterizzato da una camicetta colorata e una gonna a plissé. La protagonista, inoltre, porterà con sé anche due piume che usano le Blue Belle. Il motivo sta nel fatto che la donna desidera sentirsi un po’ più leggera.

Nel corso della messa in onda, poi, si affronterà il tema Maurizio e la Galgani continuerà a dire di non capire come sia possibile che lui abbia chiesto il numero di due donne così diverse da lei. In particolare, il cavaliere ha mostrato interesse per Pamela e Nicole, entrambe molto più giovani e belle di lei. La discussione si protrarrà per un po’ di tempo, ma non arriverà ad un punto di svolta. Per tale motivo, i due decideranno di chiudere definitivamente la conoscenza in quanto non compatibili.

Armando contro Nicole a Uomini e Donne

Successivamente, l’attenzione si sposterà su Nicole e Carlo. Tra i due c’è una bella complicità, che entrambi non potranno fare a meno di palesare. Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, però, Armando prenderà la parola e deciderà di smascherare, una volta per tutte, la dama. Nel dettaglio, il napoletano svelerà che tra loro non ci sono state solo carezze, ma dei veri e propri baci appassionati.

Inoltre, durante una delle loro uscire, lui è salito anche nella camera d’albergo di lei, dove è rimasto per circa 40 minuti. In tale tempo, però, i due non sono andati oltre, ma solo perché la donna si è voluta frenare. Lei stessa pare abbia esortato Armando ad andare via onde evitare che la situazione potesse degenerare. Tali confessioni, naturalmente, solleveranno un bel polverone.