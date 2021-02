Sanremo 2021 spuntano i cachet di Amadeus, Ibrahimovic, Fiorello, Elodie e altri

La settantunesima edizione del Festival di Sanremo non è ancora cominciata, eppure, risulta essere tra gli eventi più discussi del momento. In queste ore, ad esempio, a suscitare parecchio l’interesse degli utenti del web è la notizia inerente i cachet di alcuni protagonisti di Sanremo 2021.

Nello specifico, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha fatto trapelare alcune indiscrezioni in merito ai possibili compensi di Amadeus, Ibrahimovic, Fiorello, Elodie e altri. Scopriamo chi è il più pagato.

I cachet di Amadeus, Fiorello e Ibrahimovic

Malgrado i numerosi ostacoli che il Festival della canzone italiana ha dovuto affrontare, il programma andrà regolarmente in onda come previsto, ovvero, dal 2 al 6 marzo. Alle redini ci sarà Amadeus, accompagnato dal fedele compagno Fiorello. Ad ogni modo, a generare molta curiosità e a sollevare anche parecchi polveroni, è la questione inerente i cachet, che anche per questo Sanremo 2021 sono parecchio alti. Per quanto riguarda Amadeus, il conduttore dovrebbe percepire uno stipendio complessivo, per la conduzione di cinque appuntamenti, che oscilla tra i 500 e i 600 mila euro.

Fiorello, invece, dovrebbe ricevere un compenso di 50 mila euro per singola apparizione. Considerando che lo showman presenzierà in tutte le puntate, il suo stipendio complessivo dovrebbe ammontare a 250 mila euro. Stesso trattamento pare sia stato riservato anche al calciatore Zlatan Ibrahimovic. Anche lui dovrebbe ricevere 50 mila euro a puntata. Nel suo caso, però, ricordiamo che il giocatore potrebbe essere assente nella serata del 3 marzo per scendere in campo contro l’Udinese.

I compensi degli altri protagonisti di Sanremo 2021

Al momento, però, non essendo ancora stato definito l’orario in cui si disputerà il match, non si sa se il co-conduttore potrà assicurare la sua presenza all’Ariston oppure no. Altro stipendio da capogiro potrebbe spettare a Georgina Rodriguez. L’anno scorso, la donna chiese ben 140 mila euro per una sola apparizione. Per quest’anno, però, non ci sono ancora notizie certe.

Il cachet leggermente più basso, invece, è quello destinato alla co-conduttrice donna di Sanremo 2021, Elodie. Quest’ultima, infatti, dovrebbe percepire 25 mila euro a puntata. Considerando che lei dovrebbe essere sul palco dell’Ariston in una sola occasione, questo dovrebbe essere il suo guadagno complessivo. Anche ad Achille Lauro dovrebbe essere riservato lo stesso identico trattamento. A quanto pare, malgrado il Festival genererà certamente un quantitativo minore di incassi, gli autori non hanno voluto certo risparmiare sulla kermesse.