Uomini e Donne, anticipazioni del 9 febbraio: Gemma chiude con Maurizio, Armando vuota il sacco su Nicole

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio i telespettatori di canale 5 avranno modo di vedere parte della registrazione effettuata lo scorso 27 gennaio, giorno in cui c’è stata la scelta di Davide Donadei.

Cosa ci rivelano le anticipazioni fornite da il portale Il Vicolo delle News? Ovviamente si parlerà di Gemma Galgani che continua ad avere delle perplessità su Maurizio Guerci, ma anche Armando Incarnato ha smascherato la dama Nicole.

Trono over: Gemma Galgani sospettosa su Maurizio Guerci

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5, rivelano che come di tradizione si partirà da Gemma Galgani. Quest’ultima in studio si presenterà vestita molto primaverile, camicia colorata e gonna lunga plissé e aveva in mano un paio di piume che usano le Blue Belle. La 71enne torinese si prenderà in giro e vorrà essere più leggera mettendosi a confronto con Nicole e Pamela Berretta. Le due infatti, in settimana hanno chiesto il numero di cellulare.

La piemontese non riesce a capacitarsi come il cavaliere Maurizio Guerci abbia potuto frequentare lei e immediatamente dopo chiedere il numero a due donne che hanno la metà dei suoi anni e in particolare sono molto affascinanti. Ovviamente si discuterà un bel po’ e alla fine decideranno di troncare definitivamente la loro conoscenza perché tanto non c’è nessuna comunicazione tra loro.

Armando Incarnato smaschera Nicole

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano anche che immediatamente dopo sarà la volta di Nicole che è uscita ancora una volta con Carlo. Tra i due c’è stata una certa complicità e al quale sembra esser più indirizzata. A quel punto prenderà la parola Armando Incarnato che la accuserà di essere una grandissima falsa. Il motivo?

L’imprenditore napoletano dirà a tutti che tra loro due non ci sono state solo delle carinerie, ma pure dei baci appassionati avvenuti all’interno di un ristorante. Sembra che una volta il cavaliere campano sia anche salito in camera da lei per una quarantina di minuti. Però, stando ai due non è accaduto nulla e alla fine lei lo ha mandato via per evitare che potesse succedere qualcos’altro.