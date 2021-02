Pomeriggio 5, Elena Morali riempie la casa di telecamere per spiare Favoloso: “Le ho messe perfino nel…” (VIDEO)

Elena Morali è stata ospite della puntata dell’8 febbraio di Pomeriggio 5 ed ha fatto delle confessioni inaspettate in merito al presunto tradimento di Luigi Favoloso. La showgirl ha raccontato di aver scoperto di essere stata tradita da lui nel suo appartamento grazie a delle telecamere che aveva nascosto per spiarlo.

Nel corso dell’intervista la ragazza ha ammesso di essere estremamente gelosa del suo uomo, al punto da arrivare a spiarlo in un modo molto invadente. A tal proposito, ha menzionato i posti più bizzarri in cui ha nascosto registratori e telecamere. I presenti in studio e i telespettatori sono basiti.

Le telecamere nascoste da Elena Morali

Durante la puntata di Pomeriggio 5, Elena Morali ha raccontato i sordidi dettagli dell’ipotetico tradimento di cui si sarebbe reso protagonista Luigi. La donna ha ammesso di aver visto l’uomo entrare nel suo appartamento in compagnia di una ragazza, la quale si è rivelata essere un’amica di lei. I due, poi, sono spariti dall’inquadratura per 8 minuti. Trascorso questo tempo, poi, sono andati via. La Morali, allora, ha insinuato che i due avessero dato luogo ad una “sveltina”.

Elena, poi, ha raccontato i dettagli della sua gelosia rivelando di aver disseminato delle telecamere nascoste per tutta la casa in modo da spiare il suo compagno. Nello specifico, esse sono state posizionate nell’occhio di un orsacchiotto e perfino nelle penne. La Morali, inoltre, è anche solita controllare il cellulare del suo fidanzato. Lui nell’ultimo periodo glielo ha impedito e questo ha fatto aumentare i sospetti della showgirl. (Clicca qui per il video)

Momento di sgomento a Pomeriggio 5

Gli ospiti in studio sono rimasti basiti da questo racconto, così come i telespettatori da casa. In molti, infatti, si sono riversati su Twitter per commentare in modo esilarante l’accaduto. Barbara D’Urso, dal canto suo, ha preso la parola a Pomeriggio 5 ed ha esortato Elena Morali a raccontare la verità. La conduttrice, infatti, ha messo in dubbio la sua versione dei fatti alludendo al fatto che i due potrebbero essersi inventati questa storia per tornare alla ribalta sui social e nel mondo dello spettacolo.

La Morali, però, ha smentito queste insinuazioni ed ha detto che purtroppo è tutto vero. Nel corso di uno stacco pubblicitario, inoltre, l’ex di Luigi ha anche fatto delle rivelazioni spiazzanti sulla presunta amante. La ragazza inquadrata dalla telecamera di sorveglianza, infatti, pare sia una persona famosa, conosciuta anche da Barbara D’Urso.