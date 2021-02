Carlotta Dell’Isola, la verità sulle sue extension: non c’entra nulla l’anoressia. “Ci sono rimasta male”

Il percorso di Carlotta Dell’Isola al GF Vip 5

Oltre ad Enock, anche Carlotta Dell’Isola è stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che hanno deluso maggiormente il pubblico. Il motivo? Dopo aver visto la sua partecipazione a Temptation Island col fidanzato Nello Sorrentino in tanti si aspettavano quel carattere esuberante mostrato la scorsa estate. E invece così non è stato, per questo motivo i telespettatori le hanno attribuito il soprannome di ‘comodino’. Tuttavia, c’è una cosa della gieffina che ha scatenato il popolo del web: le sue extension.

Infatti, durante il suo mese di permanenza nella casa di Cinecittà, il pubblico non ha smesso di fare battute e meme cattivi sul look della giovane romana quando molti siti internet hanno fatto sapere che le extension in realtà erano così visibili perché coprivano buchi in testa lasciati dalla caduta di capelli per l’anoressia.

L’ex gieffina ha le extension per coprire i buchi lasciati dall’anoressia?

Ora che Carlotta Dell’Isola si trova fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 per volere del pubblico, è saltato fuori che le extension che aveva in testa l’ex partecipante di Temptation Island nulla avevano a che fare con l’anoressia che ha combattuto un po’ di anni fa.

Intervistata da Awed e Annie al GF Vip Party, la fidanzata, anzi la promessa sposa di Nello Sorrentino ha smentito categoricamente la notizia lanciata da Il Corriere dello Sport, Novella 2000 e a seguire tutti gli altri portali web. Un’informazione che risulta non essere veritiera.

La verità di Carlotta Dell’Isola sulle sue extension

Al al GF Vip Party, parlando con Awed e Annie, l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola ha detto che ci è rimasta male per tutto quello che riguarda i suoi capelli. Per ciò che hanno detto anche sui social, hanno creato il panico.

“Mai avrei immaginato che un’extension facesse parlare così tanto. Dai è scoppiato il delirio per le mie extension. Ci sono rimasta male, perché ho letto alcuni post in cui dicevano che io ero malata, hanno esagerato portando tutto all’eccesso. Dicevano che fossi malata e non avessi più capelli sotto. La gente esagera, però non mi è piaciuto. Io sono la prima che si prende in giro da sola e sono molto auto ironica. però non mi piace che abbiano tirato in ballo le malattie e cose serie, dai un po’ meno su”, ha asserito la ragazza.