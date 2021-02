Andrea Zenga, la sorella di Zelletta si prende un bel due di picche: “Esteticamente non è il mio tipo” (VIDEO)

La sorella di Andrea Zelletta ha una cotta per Zenga junior

Qualche giorno fa Alessia Zelletta, sorella più piccola del gieffino Andrea Zelletta, attraverso il suo account Instagram ha scritto un messaggio indirizzato ad Andrea Zenga. A distanza di una settimana il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto fare il ruffiano leggendo in diretta il post della giovane: “Raga, ma qualcuno che vada ad urlare fuori la casa del Grande Fratello? Tipo Zenga, Zelletta Junior ti aspetta!“.

In pratica, si tratta di una vera e propria dichiarazione che gli autori del Grande Fratello Vip 5 hanno colto al volo per suscitare un po’ di gelosia nei confronti di Rosalinda Cannavò. Ricordiamo infatti, che la bella messinese è in piena crisi con lo storico fidanzato Giuliano e in casa è sempre più vicina a Zenga junior. (Continua dopo il video)

E che guerra sia! Andrea Zenga potrebbe essee conteso tra Rosalinda e… Alessia Zelletta! FIRST REACTION… 😱 #GFVIP pic.twitter.com/pdvhDKHtJa — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Alessia Zelletta al GF Vip 5 per incontrare Zenga

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì scorso, al quesito posto da Alfonso Signorini a “Chi preferisci fra Rosalinda e Alessia?”, Andrea Zenga in modo molto diplomatico ha risposto così: “Rosalinda, ma perché la conosco ed è in questa casa. Alessia non la conosco“. A distanza di pochi giorni Alessia Zelletta, sicuramente grazie al suggerimento degli autori del reality show, si è presentata nl loft di Cinecittà per incontrare l’affascinante Zenga.

E durante il confronto nel giardino, la sorella di ‘croccantino’ ha detto: “Quando mi chiedono chi è il mio uomo ideale rispondo sempre mio fratello, perché ha tanti valori che vorrei che il mio uomo avesse ed io questi valori li ho rivisti in te. Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo. Io sono un po’ pazza ed un po’ frizzante. Tu giustamente mi hai detto che non mi conosci ed infatti sono qua, fuori ci facciamo un aperitivo solo noi due, poi vediamo. Non sono una che accetta un NO come risposta”. (Continua dopo il video)

… ma… stai a vedere che Andrea Zenga ed Andrea Zelletta diventano veramente parenti… 😏 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/Ib6ZntNJqX — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Andrea Zenga dice a Zelletta che sua sorella non è il suo tipo

Ma l’ingresso di Alessia Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip 5 non ha suscitato non ha suscitato nessun interesse da parte di Andrea Zenga. Dopo la lunga diretta su Canale 5, infatti, su domanda diretta di Andrea Zelletta se gli piace sua sorella, l’ex concorrente di Temptation Island ha risposto: “Esteticamente non è il mio tipo, non c’è un perché è una bella ragazza ma… Non è proprio il mio tipo. Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura“. In pratica la ragazza ha ricevuto un bel due di picche.