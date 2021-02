Elisabetta Gregoraci, caos per l’abito trasparente indossato al GF Vip: ecco quanto costa (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 8 febbraio, del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è stata al centro dell’attenzione per festeggiare il suo 41esimo compleanno e per l’occasione ha indossato un abito molto succinto. La showgirl, infatti, si è presentata con un vestito lungo nero caratterizzato da audaci trasparenze.

I social, dunque, sono subito andati in tilt a causa dei numerosi fan che hanno commentato il look eccentrico sfoggiato dall’ex moglie di Flavio Briatore. Ad ogni modo, il vestito in questione ha generato molto sgomento anche in virtù del prezzo, decisamente elevato. Scopriamo quanto è costato.

Elisabetta protagonista indiscussa del GF Vip

Elisabetta Gregoraci è, volente o nolente, la protagonista indiscussa di questa edizione del GF Vip. Durante la diretta di ieri, infatti, una buona mezz’ora del programma è stata dedicata a lei e ai festeggiamenti del suo compleanno. I concorrenti del reality show hanno realizzato una torta per la loro ex coinquilina, la quale è stata fatta recapitare in studio alla diretta interessata. Gli uomini della casa, inoltre, hanno avuto la possibilità di raggiungere Alfonso Signorini per poter incontrare dal vivo la showgirl.

Quest’ultima, consapevole del fatto che sarebbe stata chiamata in causa durante la puntata, ha deciso di sfoggiare un look d’avvero eccentrico. Elisabetta Gregoraci, infatti, aveva un abito lungo nero caratterizzato da una fascia e uno slip coprenti, mentre tutto il resto del vestito era completamente trasparente. In studio tutti sono rimasti senza parole, compreso il conduttore, che non ha potuto fare a meno di farle i complimenti.

Quanto costa l’abito della Gregoraci

Ad ogni modo, a lasciare di stucco è anche il prezzo del capo sfoggiato dalla showgirl nel corso della puntata in questione. Il costo dell’abito di Elisabetta Gregoraci, infatti, ammonta a ben 1579 euro. Su alcuni siti web, però, esso è acquistabile con uno sconto del 40%, pertanto, lo si potrà pagare 947 euro. Si tratta di un indumento che non passa certamente inosservato appartenente alla linea di punta del marchio Bartolotta e Martorana.

Sul web, infatti, i telespettatori si sono divisi. Da un lato ci sono coloro i quali reputano l’abito davvero stupendo e particolare. Altri, invece, sono dell’idea che la donna abbia un po’ esagerato. In effetti è come se si fosse presentata in diretta su Mediaset in intimo, in quanto tutto il suo corpo era perfettamente in bella vista. Lei, per il momento, non ha commentato l’accaduto.