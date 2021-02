Giulia Salemi svela che un prete è entrato al GF Vip per Dayane Mello: il religioso si sarebbe messo a piangere quando l’ha vista (FOTO)

Un prete è entrato al GF Vip 5 per Dayane Mello

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che nelle ultime settimane tra Dayane Mello e Giulia Salemi c’è stata un po’ di tensione. Maretta che è stata archiviata dopo il tremendo lutto che ha colpito la modella brasiliana.

Lunedì sera le due gieffine erano insieme a parlare degli ultimi difficili giorni all’interno della casa più spiata d’Italia e l’influencer italo-persiana ha confessato come mai l’ex compagna di Stefano Sala è uscita dal loft di Cinecittà venerdì scorso. (Continua dopo il post)

Oggi pomeriggio Dayane è uscita temporaneamente dalla Casa per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2021

Lo scopo dell’ingresso del prete al Grande Fratello Vip 5

Nello specifico, Giulia Salemi parlando con Dayane Mello ha confessato: ”Il prete che l’altro giorno ti ha detto che evidentemente tu sei una persona che può reggere una cosa del genere. Poi ha aggiunto che alla fine doveva andare così“. A quel punto la modella brasiliana ha annuito dicendo anche che ormai non riesce nemmeno a versare una lacrima perché in questi giorni ha pianto molto.

“Avevo bisogno di una credenza, di una fede, che in quel momento solo lui poteva darmi. Calcola che io ho pianto per un giorno intero e avevo bisogno di quello. Adesso non riesco, è come se fossi bloccata“, ha asserito l’amica speciale di Rosalinda Cannavò.

Giulia Salemi consola la modella brasiliana

Dopo aver stretto a sé Dayane Mello, l’influencer italo-persiana ha continuato a consolarla in questo modo: “Hai pianto talmente tanto che i tuoi occhi sono secchi. Però va bene così, è un processo giusto. Purtroppo la vita nel bene e nel male è così, ti regala e ti toglie. Ad oggi non capisci il perché, ma forse lo capirai in futuro. Secondo me quando meno te lo aspetti tornerai alla felicità vera e duratura”. Poi Giulia Salemi le ha detto che questo Grande Fratello Vip 5 le darà tante cose, il pubblico italiano l’ha hanno conosciuta molto bene, come mai prima d’ora.

“Poi la gente ha visto la coppia tua con Rosalinda, perché per me è amore il vostro, anche se non avete consumato“, ha concluso la fiamma di Pierpaolo Pretelli. Ma su Twitter qualcuno sostiene che il prete entrato nel loft di Cinecittà i è messo a piangere quando l’ha vista perché ha empatizzato ha detto che non aveva mai pianto , ma dopo aver sentito la sua storia non ce l’ha fatta. Ecco dei post:

Il prete che ha incontrato Dayane si è messo a piangere quando l’ha vista perché ha empatizzato.. ha detto che non aveva mai pianto , ma dopo aver sentito la sua storia non ce l’ha fatta#gfvip #tzvip #rosmello https://t.co/jvj4XB8vtO — Amalia (@Amaliaferpp) February 5, 2021