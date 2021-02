Il fratello di Dayane Mello al GF Vip ma snobba Barbara D’Urso: “Ci ha detto no perché non se la sente di apparire in tv” (VIDEO)

Barbara D’Urso arrabbiata col Grande Fratello Vip 5?

Con molta probabilità Barbara D’Urso sarà particolarmente irritata con gli autori del Grande Fratello Vip 5 e col conduttore Alfonso Signorini. Il motivo? Oltre al cantautore Francesco Baccini, il team del reality show di Canale 5 ha scippato alla professionista napoletana anche l’esclusiva di Juliano Mello, fratello di Dayane Mello.

Il brasiliano infatti, domenica scorsa sarebbe dovuto essere ospite in collegamento a Live Non è la D’Urso, il talk di Lady Cologno per parlare del terribile lutto che ha colpito la loro famiglia.

Il fratello di Dayane Mello dà forfait a Live Non è la D’Urso

Venerdì a Pomeriggio Cinque e attraverso i promo trasmessi su Canale 5, Barbara D’Urso aveva annunciato la presenza di Francesco Baccini e Juliano Mello a Live Non è la D’Urso. Nonostante gli autori del talk avessero concordato la loro presenza, all’ultimo i diretti interessati si sono tirati indietro. Per quale motivo? Il cantautore, come ha detto la stessa Barbara D’Urso, perché avrebbe avuto una cosa che avremmo capito nei prossimi giorni.

“Voglio spiegare bene al pubblico che ci segue che noi avevamo annunciato che ci sarebbe stato Francesco Baccini e siccome noi annunciamo gli ospiti solo ed unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso Francesco Baccini e dal suo agente, poi è sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo invitato il figlio di Baccini, Michael”, ha detto Lady Cologno domenica sera. (Continua dopo il video)

Il fratello di Dayane Mello Juliano non se la sente di apparire più in televisione. Noi rispettiamo il suo dolore 💔 #noneladurso pic.twitter.com/OKrVcqk7rJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 7, 2021

Juliano Mello snobba Barbara D’Urso per il GF Vip 5

Per quanto riguarda Juliano Mello, perché il ragazzo stava male per la morte del fratello Lucas venuto a mancare tragicamente a causa di un tremendo incidente stradale. “Ci ha fatto sapere che non se la sente di apparire più in televisione e di parlare in televisione. Quindi, ovviamente, abbiamo fatto un passo indietro ed abbiamo rispettato la sua sofferenza che sicuramente durerà per giorni e giorni, immagino, perché stava veramente male”, ha fatto sapere Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso.

Peccato che un giorno sia Francesco Baccini che il fratello di Dayane sono stati ospiti di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 5. Il cantante ha avuto un faccia a faccia con Maria Teresa Ruta, mentre Juliano ha avuto la possibilità di parlare con Dayane. Ecco il video: