Elisabetta Gregoraci si presenta in ‘mutande’ al GF Vip, rissa con Antonella Elia: “Ti sei scordata i vestiti” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5 con un abito super trasparente

Lunedì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci si è presenta nello studio di Cinecittà con un look sconvolgente. Nello specifico, la soubrette calabrese che ha festeggiato il suo 41esimo compleanno, indossava un abito nero molto aderente, scollatura totale, trasparenze che partivano dalla vita fino alle ginocchia e sotto delle reggicalze.

Dopo che Alfonso Signorini l’ha chiamata vicina a sé, l’opinionista Antonella Elia ha voluto sottolineare con un po’ di perfidia “l’eccesso” della ex moglie di Flavio Briatore. “Si era scordata il vestito a casa…E’ praticamente in mutande stasera. Carinaaaa…”, ha commentato la collega di Pupo. (Continua dopo il video)

Lite in diretta tra Elisabetta Gregoraci ed Antonella Elia

Dopo aver sentito il punto di vista di Antonella Elia, l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci è rientrata immediatamente indirizzandosi verso il centro dello studio di Cinecittà ed è scattato un vivace e velenoso battibecco tra le due donne.

In tutto questo, il padrone di casa Alfonso Signorini ha assistito inerme e con sorriso soddisfatto ha detto: “È il suo compleanno, ma giustamente non se lo vuole rovinare per colpa tua, Antonella. Almeno il giorno del suo compleanno cerca di essere buona dai…”.

Antonella Elia ribatte ad Alfonso Signorini

Ovviamente Antonella Elia non si è fatta zittire dal conduttore del Grande Fratello Vip 5. Infatti, dopo che Alfonso Signorini ha preso le difesi di Elisabetta Gragoraci, l’opinionista è sbottata così: “Ma io ho fatto solo un commento sul suo look. Ma io ho commentato solo che era in mutande…Non ho detto assolutamente nulla di male”. Come ere prevedibile il battibecco in diretta su Canale 5 tra le due primedonne è diventato immediatamente virale sui vari social network.

Tuttavia, il popolo del web è particolarmente irritato perché il conduttore ha impiegato molto tempo per la sorpresa alla 41enne calabrese. Gli utenti rimproverano che è assurdo togliere dei minuti ai concorrenti per impiegarlo ad un’ex gieffina. Ecco un altro video del festeggiamento del compleanno della conduttrice di Battiti Live: