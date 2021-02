Scoop su Elena Morali e Luigi Favoloso, chi è la presunta amante? Spuntano due nomi famosi (FOTO)

Ieri a Pomeriggio 5 è stata ospitata Elena Morali la quale ha accusato il suo fidanzato di averla tradita. La showgirl ha detto di aver scoperto anche chi sarebbe la presunta amante di Luigi Favoloso e sul web si stanno facendo avanti delle ipotesi. Due sono i nomi maggiormente in voga.

La Morali, infatti, ha confidato a Barbara D’Urso che la persona in questione è una donna del mondo dello spettacolo, molto conosciuta dalla conduttrice Mediaset. Lei ha subito stroncato la discussione dicendo di non avere interesse a conoscere la sua identità, ma sul web la curiosità è stata molta.

Le ipotesi sulla presunta amante di Luigi Favoloso

Luigi Favoloso potrebbe aver tradito Elena Morali e la presunta amante sarebbe una donna del mondo dello spettacolo. La showgirl, grazie ad alcune videocamere nascoste nel suo appartamento, ha visto l’uomo entrare in casa in compagnia di un’altra ragazza dai capelli biondi. La donna in questione era una persona nota alla Morali e anche a molti altri personaggi dello showbiz. L’argomento è stato affrontato a Pomeriggio 5, ma la conduttrice non ha voluto indagare a fondo sulla vicenda.

Gli unici indizi trapelati sono che la persona in questione è conosciuta da Barbara D’Urso ed ha un figlio o una figlia. Questi due indizi, associati alla sagoma che si è intravista dalla telecamera di sorveglianza, stanno conducendo verso due ipotesi. Per molti utenti del web la persona in questione potrebbe essere Jessica Mazzoli. Altri, tra cui Deianira Marzano, ritengono si tratti di Paola Caruso. (Continua dopo la foto)

Le frecciatine tra Luigi e Elena

Al momento, però, nessuna delle due dirette interessati è intervenuta sulla vicenda. Lo stesso, però, non può dirsi per i protagonisti di questa vicenda. Luigi Favoloso, infatti, continua a dichiarare di non avere nessuna presunta amante. La donna inquadrata nel video sarebbe un’amica di Elena, andata a casa sua per organizzare una sorpresa alla Morali per il suo compleanno.

Ad avvalorare l’ipotesi di lui vi è il tempo trascorso dai due protagonisti lontano dalle telecamere. Nello specifico, se Luigi ha tradito Elena lo avrebbe fatto in 8 minuti. Lui ha fatto dell’ironia sulla vicenda dicendo che in 8 minuti non riesce a fare assolutamente nulla. La Morali, dal canto suo, gli ha risposto, sempre attraverso Instagram, dicendo che “alcune cose” fosse in grado di farle anche in meno tempo.