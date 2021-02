Il Paradiso delle signore anticipazioni 11 febbraio: Salvatore vuole far saltare le nozze di Gabriella

Le anticipazioni della puntata di giovedì 11 febbraio 2021 del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore sarà sempre più intenzionato a commettere un gesto estremo. Il suo obiettivo è quello di far saltare le nozze tra Gabriella e Cosimo.

Ludovica, invece, è ufficialmente invitata al matrimonio dell’anno e Bergamini deciderà addirittura di affidarle l’incarico di testimone. Per quanto riguarda Vittorio e Beatrice, invece, Conti farà una splendida sorpresa a sua cognata.

Salvatore pronto a un gesto estremo al Paradiso delle signore

Nella puntata dell’11 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Federico sarà riuscito a convincere Umberto ad ammettere Ludovica al matrimonio tanto atteso. Cosimo, dal canto suo, deciderà di affidare alla sua amica il ruolo di testimone e lei sarà onorata di adempiere al suo compito. Adelaide apprenderà la notizia e ne resterà molto sorpresa. Umberto, intanto, sarà sempre più intenzionato a coinvolgere Federico negli affari della famiglia. Questa decisione, però, farà preoccupare la contessa.

Quest’ultima, infatti, teme che in questo modo venga scombussolato l’equilibrio di tutta la famiglia. Per tale ragione, non potrà fare a meno che scrutare con sospetto le prossime mosse di suo cognato. Le nozze tra Cosimo e Gabriella, intanto, saranno sempre più vicine e Salvatore escogiterà un modo per far saltare tutto. Il giovane sembrerà pronto a compiere un gesto estremo per capovolgere completamente la situazione e impedire alla sua amata di sposare un altro uomo.

Anticipazioni 11 febbraio 2021: Vittorio spiazza Beatrice

Al Paradiso delle signore, intanto, nell’episodio dell’11 febbraio, si continuerà a respirare il clima di San Valentino. Pietro prenderà coraggio e inviterà Stefania a cena fuori. Quest’ultima accetterà, ma lo farà semplicemente per suscitare la gelosia di Federico. In realtà, infatti, la fanciulla non nutre molto interesse per il suo spasimante. Nel frattempo, alle grandi nozze verrà invitata anche Beatrice. La dama sarà felicissima di apprendere la notizia, ma non potrà fare a meno di lasciarsi assalire dall’ansia.

Nello specifico, la donna confesserà a Vittorio di non sapere se è all’altezza della movida milanese. La protagonista comincerà a temere di fare una brutta figura ad un evento così importante e pieno di personaggi facoltosi. A quel punto, allora, Conti deciderà di farle una sorpresa che la lascerà senza parole. La complicità venutasi a creare tra i due diventerà sempre più forte e consolidata con il gesto del direttore dello shopping center.