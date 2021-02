DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 10 febbraio: Ayhan vuole partire con Osman, CeyCey distrutto

Nuovo appuntamento pomeridiano di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo i tre episodi e mezzo andati in onda nelle puntatona serale di martedì 9 febbraio su Canale 5, come proseguirà il racconto di DayDreamer – Le Ali del Sogno? Domani pomeriggio il pubblico italiano assisterà alla messa in onda dell’episodio numero 121 prima parte. Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che è giunto il momento dell’addio di Osman e questo farà crollare Ayhan.

Per questo motivo la sorella vorrà partire con lui facendo cadere nel baratro CeyCey. Nel frattempo Huma e Mevkibe continueranno a litigare e Can troverà una soluzione. Infine il fotografo dirà ad Emre le reali condizioni di salute del loro padre.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Osman va via dalla città, la sorella Ayhan vuole partire con lui

Le anticipazioni dell’episodio 121 prima parte di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 10 febbraio 2021, rivelano che il pubblico di Canale 5 assisterà alla triste partenza di Osman. L’ex fidanzato di Leyla Adyn, che dopo la fine della loro relazione sentimentale ha deciso di andare via da Istanbul e lasciarsi il passato alle spalle.

In tutto questo, ad avere la peggio sarà la sorella più piccola Ayhan, che dispiaciuta della decisione del consanguineo, mediterà di mettere in vendita la macelleria e raggiungerlo nella nuova città. Tale decisione però, metterà in allarme il buffo CeyCey. Infatti, il dipendente di Can Divit non prenderà affatto bene l’iniziativa della donna che ama di andarsene via lontano da lui.

Can Divit dice ad Emre che il loro padre Aziz è malato

Gli spoiler della puntata pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 10 febbraio 2021 su canale 5, svelano anche che nel frattempo continueranno le discussioni tra le due consuocere Mevkibe e Huma. Ma stavolta la madre di Can e Sanem saranno in contrasto sull’organizzazione del ricevimento per il matrimonio di Leyla ed Emre.

La confusione proseguirà fino a quando non arriverà il fotografo che per calmare gli animi troverà la soluzione più comoda a tutti. Allo stesso tempo, però, il primogenito di Aziz ne approfitterà per dire finalmente al fratello la verità sulla salute di loro padre. Come la prenderà il ragazzo? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca.