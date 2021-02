Oroscopo 10 febbraio 2021: giornata positiva per Gemelli, Scorpione cauti

L’Oroscopo del 10 febbraio 2021 denota una giornata molto positiva per i nati sotto il segno dei Gemelli. Gli Scorpione e i Pesci, invece, devono essere cauti e mantenere un profilo basso.

Previsioni 10 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo di ripresa per i nati sotto questo segno. Specie in campo professionale si stanno gradualmente smuovendo alcune situazioni. Agite con cautela e non lasciatevi prendere troppo dall’entusiasmo. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno fare una cernita tra le persone che ritenete davvero importanti.

Toro. Oggi siete permalosi e suscettibili, pertanto, le persone che vi circondano farebbero bene a ponderare con attenzione le parole da usare nei vostri confronti. Nel lavoro vi sentite minacciati da qualcuno e questo potrebbe spingervi ad assumere comportamenti impostati eccessivamente sulla difensiva.

Gemelli. L’Oroscopo del 10 febbraio 2021 è molto positivo per i Gemelli, specie dal punto di vista dei sentimenti. In questo periodo è opportuno lasciarsi andare e non farsi prendere dalle mille paure. Nel lavoro, invece, è necessario agire con maggiore ordine e rigore, onde evitare di andare un po’ come tira il vento.

Cancro. Come già annunciato in precedenza, il 2021 sarà un anno caratterizzato da qualche soddisfazione in più per quanto riguarda il lavoro. Prima di arrivare ad ottenere dei risultati importanti, però, dovete attendere ancora un po’ di tempo. Nel frattempo, approfittate di questo tempo per riorganizzare la vostra vita e fare un bilancio delle finanze.

Leone. Continuano per voi alcuni momenti di turbolenza in amore. Le coppie in crisi potrebbero giungere ad un punto di collisione definitiva. Quelle consolidate, invece, potrebbero cominciare ad avere qualche dubbio. Nel lavoro il periodo è alquanto stressante, ma le soddisfazioni più grandi arrivano dopo molta fatica.

Vergine. Attenzione ai nuovi incontri. In questo periodo potreste conoscere qualcuno che porterà un po’ di scompiglio nella vostra vita. Dal punto di vista economico fareste bene a non lasciarvi trasportare dagli acquisti futili. Cercate di risparmiare, perché i prossimi mesi saranno parecchio impegnativi.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno devono prepararsi a delle belle novità che arriveranno nei prossimi mesi. Spesso siete spinti a non credere molto nelle vostre capacità, ma sbagliate. In amore è opportuno non essere troppo petulanti. Se ci sono delle cose che non vi stanno bene, cercate di affrontarle con calma.

Scorpione. Momento un po’ contorto per quanto riguarda gli affari. Se siete in procinto di concludere un accordo, valutate attentamente i pro e i contro. Non è tutto oro quello che luccica. In amore, invece, dovete mantenere la calma e evitare si soffermarvi su questioni che sapete potrebbero sollevare delle polemiche.

Sagittario. L’Oroscopo del 10 febbraio 2021 denota una giornata abbastanza tranquilla per voi. In amore vi sentite soddisfatti e appagati. Solo chi ha il piede in due scarpe potrebbe essere costretto a prendere una decisione nel breve periodo. Nel lavoro, invece, sono favoriti i progetti nuovi.

Capricorno. In questa giornata potrebbero emergere le vostre più profonde pulsioni, paure e i vostri desideri inconsci. Attenzione a scavare molto a fondo, in quanto potrebbero emergere anche delle cose un po’ spiacevoli. Approfittate di questo momento per fare il punto della situazione e capire quali sono le cose da fare nel prossimo futuro.

Acquario. Oggi vi sentite particolarmente esposti e tenderete a credere che le persone che vi circondano ce l’abbiano con voi. Questo potrebbe spingervi ad intavolare delle discussioni futili, che causeranno solo contrasti e malumori. Cercate di mantenere la calma e di aspettare che passi questo momento di suscettibilità.

Pesci. In questo momento, la strategia giusta per andare avanti è quella di farsi gli affari propri. Non vi inserite in discussioni che non vi riguardano e mantenete un profilo basso, specie dal punto di vista lavorativo. In amore, invece, questo è un periodo di grandi scoperte e consapevolezze.