GF Vip, la mamma di Andrea Zenga svela cosa pensa di Rosalinda Cannavò: “Se va bene a lui…” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip Party è stata intervistata la mamma di Andrea Zenga. Roberta Termali ha commentato l’esperienza di suo figlio all’interno del reality show e non ha potuto fare a meno di svelare quale sia il suo pensiero su Rosalinda Cannavò.

L’attrice ha mostrato un certo interesse per Andrea, nonostante sia ancora fidanzata con Giuliano Condorelli. Anche il ragazzo sembra abbastanza attratto da lei, ma la timidezza lo spinge ad essere molto riservato.

La mamma di Andrea Zenga su Rosalinda

Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga, è stata intervistata nel corso della puntata di ieri del GF Vip Party ed ha commentato le ultime dinamiche verificatesi in casa. L’accento è stato posto soprattutto sul rapporto che si è venuto a creare tra la Cannavò e suo figlio. La concorrente ha deciso di scrivere una lettera al suo compagno d’avventura che ha generato molto clamore. In tale missiva, la ragazza si è voluta complimentare con lui per la persona che è e per il modo in cui ha affrontato alcune situazioni che gli sono capitate.

A tal proposito, dunque, la Termali ha ammesso di aver molto apprezzato il gesto della ragazza. In seguito ha svelato di ritenerlo estremamente contestualizzato ad alcune dinamiche verificatesi in casa. Tuttavia, la donna ha “accusato” Rosalinda di aver adoperato la via più semplice per manifestare il suo pensiero, ovvero, quella di scriverlo, invece che dirlo a voce. Malgrado questo, però ha reputato tale gesto molto gentile.

I paletti dovuti al fidanzamento della Cannavò

La mamma di Andre Zenga, poi, ha posto l’attenzione sul fatto che la ragazza sia comunque fidanzata da molti anni, pertanto, non crede che possa spingersi oltre con suo figlio. Anche quest’ultimo, dal canto suo, è un ragazzo estremamente rispettoso e quindi non ci proverebbe mai con lei a queste condizioni.

Ad ogni modo, nell’ipotesi in cui la storia tra Rosalinda e Giuliano dovesse volgere al termine e lei dovesse intraprendere una conoscenza con Andrea, la Termali sarebbe tranquilla. La protagonista dell’intervista, infatti, si è sempre fidata molto del giudizio dei suoi quattro figli maschi. Per tale ragione, se una ragazza piace a loro, quasi certamente, piacerà anche a lei. Se Zenga, dunque, dovesse aprirsi un po’ di più con l’attrice, sua madre non potrebbe essere felice per lui. (Clicca qui per il video)