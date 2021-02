GF Vip, Samantha chiede le dimensioni di Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi: “Amore, 19? Sei scarsino, eh…” (VIDEO)

Samantha De Grenet parla di dimensioni con Tommaso e Zelletta

Dopo il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera su Canale 5, sul divanetto in veranda si sono ritrovati a conversare Samantha De Grenet che tra l’altro è finita in nomination, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Mentre scherzavano e parlavano della serata, ad un certo punto il discorso, però, ha preso una direzione completamente differente, parlando di cose piccanti.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, avrebbe cominciato a dare i numeri sulle sue dimensioni intime, gesticolando con le mani e mostrandosi orgoglioso di quello che gli ha fornito Madre Natura. In un primo momento la soubrette romana avrebbe capito 18 cm, ma il rampollo meneghino e il fidanzato di Natalia Paragoni l’avrebbero immediatamente corretta dicendo 19cm. La donna, quindi, avrebbe guardato ‘croccantino’ dicendogli: “Amore, 19? Sei scarsino, eh…”. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Il botta e risposta tra i tre gieffini

A quel punto, con tono piccato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta avrebbe iniziato a contraddire la coinquilina Samantha De Grenet con segni di rifiuto. Ma la soubrette romana che venerdì prossimo rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 5 sarebbe stata irremovibile sul suo giudizio. “Amore, 19 sei scarso! Sarà che io sono abituata bene… Ma, 19? Sei scarso!”, ha tuonato la gieffina. Così quest’ultima si è poi rivolta a Tommaso Zorzi dicendo: “Oh, lui… Quant’è, 23? 19 e 23?”. Ma non è finita qui. La showgirl ha colto la palla al balzo facendo un’altra domanda, ma in questo caso all’influencer milanese: “Tu usi Federica, come lui in questa casa?”.

La replica del 25enne non è tardata ad arrivare, che ha ammesso: “Una volta alla settimana!”. In questo botta e risposta, la donna ha fatto la stessa domanda al fidanzato di Natalia Paragoni per sapere quante volte alla settimana facesse ricorso all’auto-erotismo. Ma a rispondere per Andrea, però, ci ha pensato l’amico: “Due volte alla settimana”. Ma il diretto interessato lo ha corretto dicendo che da un bel po’ ha rallentato.

Le reazioni del popolo del web alle domande di Samantha ad Andrea e Tommaso

Le domande intime di Samantha De Grenet a Tommaso Zorzi ed Andrea Zelletta ha immediatamente scatenato le reazioni da parte del popolo del web. Il pubblico infatti, avrebbe accusato la gieffina romana di essere stata molto superficiale e soprattutto di cattivo gusto.

Gran parte degli utenti non avrebbero gradito le frasi della soubrette sulle dimensioni dell’ex tronista di Uomini e Donne e i quesiti imbarazzanti rivolti ai due coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 5.