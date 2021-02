GF Vip, Dayane Mello su Alfonso Signorini: “Mi arrapa, è bello, mi imbarazza”

Dayane Mello spiazza tutti i concorrenti del GF Vip 5 e non solo

In questi quasi cinque mesi di programmazione del Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha assistito di tutto e di più. Oltre varie squalifiche, l’ultima quella di Alda D’Eusanio, la nascita di una coppia (Giulia e Pierpaolo) e furiose liti, nelle ultime ore è arrivata una clamorosa dichiarazione da parte di Dayane Mello nei confronti del conduttore del reality show Alfonso Signorini.

Affermazioni, quelle della modella brasiliana la quale è stata recentemente colpita da un grave lutto, che ha interessato e nello stesso tempo lasciato a bocca aperta tutti gli inquilini del loft di Cinecittà. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta e cosa ha detto espressamente la ragazza.

La modella brasiliana fra dei complimenti ad Alfonso Signorini

Dayane Mello infatti, ha espresso degli apprezzamenti espliciti nei confronti del padrone di casa del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini. Ricordiamo che la scorsa settimana quest’ultimo è entrato nella casa di Cinecittà per consolare la modella brasiliana per vita della morte del fratello 26enne Lucas. In quell’occasione il direttore del magazine Chi ha stretto a sé la ragazza grazie alla stanza degli abbracci posizionata nel Cucurio.

Ma tornado ai complimento che l’ex di Stefano Sala ha fatto al giornalista, la stessa ha detto: “È interessante. Intrigante. Mi arrapa. È bello, mi piace! Ha questo modo di parlare… Sai cos’è strano? Hai presente quando trovi un uomo che ti piace e abbassi lo sguardo… io con lui ho sempre questa cosa, mi imbarazza”.

I coinquilini a bocca aperta per gli apprezzamenti di Dayane a Signorini

A quale punto, tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 hanno cercato di capire meglio cosa intesse dire Dayane Mello. Infatti, gran parte di loro hanno ipotizzato che la modella brasiliana potesse essersi espressa male visto che non parla bene la nostra lingue.

Ma niente da fare, la prima finalista del reality show di Canale 5 avrebbe ribadito le sue dichiarazioni, lasciando tutti senza parole. Per caso si è presa una conta per Alfonso Signorini? Quest’ultimo ne parlerà con la diretta interessata nel prossimo appuntamento live sulla rete ammiraglia Mediaset? Staremo a vedere cosa accadrà venerdì sera.