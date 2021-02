Nicolò Zenga sbotta contro la moglie del padre, poi svela: “Ecco perché Andrea non ci prova con Rosalinda”

In queste ore, Nicolò Zenga ha rilasciato un’intervista su di un sito di gossip in cui ha sviscerato alcune vicende intrinseche alla loro famiglia, tra cui le dichiarazioni fatte dalla moglie del padre. Nello specifico, il fratello di Andrea ha sbottato contro la donna per difendere suo fratello.

Inoltre, ha spiegato anche cosa hanno provato lui e la madre una volta appreso che Andrea sarebbe entrato nel GF Vip. In merito a questo argomento, poi, il protagonista ha fatto anche una confessione sul rapporto con Rosalinda.

Nicolò replica a Raluca, moglie di suo padre

Nicolò Zenga si è lasciato andare in una recente intervista ed ha sbottato contro Raluca, attuale moglie di suo madre. Quest’ultima, durante un collegamento con Live non è la D’Urso, ha dichiarato che ad Andrea avesse fatto comodo l’andare in televisione sfruttando il nome di Walter e facendo la parte del figlio leso. Dinanzi tali parole, Nicolò non è potuto rimanere in silenzio, sta di fatto che ha accusato la donna di aver detto una sciocchezza.

Andrea, infatti, in tutta la sua vita, e a maggior ragione nella casa del GF Vip, non ha mai sbandierato ai quattro venti la difficile situazione familiare, anzi. Il ragazzo aveva anche paura che potesse venir fuori l’argomento. Inoltre, quanto la questione è stata affrontata, lui non ha mai colpevolizzato solo suo padre dell’assenza del rapporto. Il concorrente si è preso la sua parte di colpe e non ha accusato il padre di nulla.

L’indiscrezione su Zenga e Rosalinda

Dopo aver replicato alle pesanti insinuazioni della moglie di suo padre, Nicolò Zenga ha svelato anche che lui e sua madre erano felicissimi quando hanno appreso che Andrea sarebbe entrato nel reality show. Questa è per lui un’ottima vetrina, che lo avrebbe portato a farsi conoscere per ciò che è. Il gieffino è un ragazzo speciale per la sua famiglia, pertanto, non deve avere paura di venir fuori per come è fatto davvero.

L’attenzione, poi, è stata dirottata anche sul rapporto tra il fratello e Rosalinda. Nel dettaglio, Nicolò ha detto di reputare la Cannavò una ragazza molto bella, che potrebbe tranquillamente rientrare nel prototipo di suo fratello. Ad ogni modo, se tra i due non è ancora accaduto qualcosa di serio è perché Andrea è estremamente rispettoso e non si permetterebbe mai di corteggiare una ragazza fidanzata.