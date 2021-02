Giancarlo Magalli attacca Adriana Volpe: “Stefania Orlando non la sopportava, ecco perché ha problemi con le donne…”

Giancarlo Magalli svela un aneddoto su Orlando e Volpe

Senza ombra di dubbio, Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip che ormai sta giungendo a termine. La gieffina per molti anni è stato un volto della tv di Stato conducendo trasmissioni come: Mezzogiorno in Famiglia o Uno Mattina in Famiglia. La moglie di Simone Gianlorenzi è cresciuta nell’accademia del regista siciliano Michele Guardì ed ha sempre avuto un rapporto di stima e affetto con Giancarlo Magalli.

E proprio quest’ultimo che, rilasciando una lunga intervista al magazine Nuovo Tv, ha reso noto un clamoroso retroscena su lei e Adriana Volpe. “Stefania non l’ha molto sopportata. Devono essersi ritrovate solo di recente. Forse una buona parola per il GF ce l’ha messa proprio Adriana”, ha detto il padrone di casa de I Fatti Vostri.

Le parole al miele per Stefania Orlando

Intervistato dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, sempre Giancarlo Magalli ha speso delle belle parole per la collega Stefania Orlando, una delle favorite alla vittoria finale del Grande Fratello Vip 5 insieme a Maria Teresa Ruta, Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

“Stefania merita di più. Mi dicono che sta facendo un bel percorso e mi auguro che dopo le venga offerto un ruolo in televisione. Magari in un programma corale”, ha detto il conduttore romano. Quest’ultimo, parlando col giornalista del settimanale Nuovo Tv ha continuato dicendo che Rai o Mediaset non importa, l’importante è fare una bella trasmissione televisiva e che la gieffina merita di più di quanto ha avuto sino a oggi. Arriverà la replica da parte delle dirette interessate?

Giancarlo Magalli e il suo rapporto con la collega Samanta Togni

Ad eccezione di Adriana Volpe, Giancarlo Magalli è sempre andato d’accordo con le colleghe di lavoro. Dallo scorso settembre il professionista romano è affiancato da Samanta Togni a I Fatti Vostri su Rai Due, dicendo che è molto brava.

Tra poco partirà con una nuova trasmissione domenicale e per l’occasione il conduttore ha detto: “E’ brava, non ha sovrastrutture. Risulta simpatica e poi è una professionista”. Infine, l’uomo ha anche affermato che qualora Samanta Togni lo invitasse nel suo format tv accetterebbe molto volentieri il suo invito.