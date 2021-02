GF Vip, Maria Teresa Ruta fa un’amara ammissione: “Sono nei guai…”

Maria Teresa Ruta fa un’amara ammissione al GF Vip 5

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. Durante la serata Maria Teresa Ruta ha avuto modo di avere un faccia a faccia con Francesco Baccini, il cantautore con il quale avrebbe avuto un flirt. Ma il professionista avrebbe minimizzato la storia, smentendo la versione data dalla madre di Guenda Goria. Una volta finita la diretta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando le hanno chiesto delle spiegazioni a tal proposito.

A quel punto la giornalista, estremamente imbarazzata, senza girarci attorno ha detto di non voler rivelare nulla perché sarebbe già nei guai così. “Non volendo mettere in mezzo altre persone sono stata reticente…Quello che ha detto lui va bene…Già sono abbastanza nei guai così…”, ha detto la gieffina. In poche parole, la donna sembra che avesse frequentato l’interprete quando era già impegnato sentimentalmente. E pare che questa terza persona li avrebbe scoperti sul fatto. Per evitare ulteriori polemiche , ha deciso di rimanere in silenzio al Gf Vip 5.

Tommaso Zorzi vuole delle delucidazioni, la Ruta rimane in silenzio

Ma la presa di posizione di Maria Teresa Ruta non ha per nulla intimorito Tommaso Zorzi che ha continuato ad incalzare. Ma la concorrente del Grande Fratello Vip 5 è rimasta ferma sulla sua decisione: “Ha ragione Baccini…Comunque si sta parlando di una cosa delicata…”. Lunedì sera, in occasione della diretta su Canale 5 la gieffina è stata smentita da Francesco Baccini.

Tuttavia, dopo il live ha aggiunto che questa terza persona si sarebbe arrabbiata tanto nel momento in cui l’avrebbe trovata sdraiata sul divano al fianco del cantautore. “Se questa terza persona ci avesse trovato sul divano come state adesso tu e Stefania non si sarebbe arrabbiata così tanto…”, ha fatto sapere l’ex moglie di Amedeo Goria.

Chi dice la verità: Maria Teresa o Baccini?

A quel punto Tommaso Zorzi ha provato in tutti i modi di tranquillizzare Maria Teresa Ruta su questa vicenda venuta a galla al Grande Fratello Vip 5. La giornalista ha asserito di non essere nessuno per poter puntare il dito nei confronti di un’altra persona.

“Io ho spesso tradito…Quindi davvero non posso permettermi di fare il moralista…”, ha asserito la gieffina al rampollo meneghino. Chi dei due sta dicendo la verità, Maria Teresa Ruta o Francesco Baccini? Resta il fatto che i due hanno dato una versione completamente differente.