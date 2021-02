GF Vip, Pupo sbotta contro Tommaso Zorzi: “Sei cinico, cattivo e stratega”

Pupo dà del falso e stratega a Tommaso Zorzi

La puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera è iniziata con l’argomento della settimana, ovvero l’accesa discussione tra Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Anche durante la diretta su Canale 5 i tre gieffini hanno auto da ridire. Per questo motivo il conduttore Alfonso Signorini ha cercato in tutti i modi di farli chiarire, ma purtroppo non è riuscito nel suo intento.

Ad un certo punto il padrone di casa del reality show ha chiesto di dire il loro punto di vista su tutta tale vicenda anche ai due opinionisti del programma Mediaset. E proprio Pupo ha attaccato duramente il rampollo meneghino, dicendo che il 25enne sia cinico, cattivo e anche un po’ stratega: “Sei cinico, cattivo stratega e anche un po’ arrogante!”. In poche parole, Enzo Ghinazzi sembra essersi schierato dalla parte dell’influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia.

L’opinionista del GF Vip 5 contro Tommaso e Stefania

Ma non è finita qui visto che Pupo si è detto molto deluso di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi per il modo in cui si sono comportati nei confronti di Giulia Salemi. “State facendo davvero una brutta figura…”, ha tuonato l’opinionista del Grande Fratello Vip 5. Ma il rampollo milanese e la moglie di Simone Gianlorenzi non hanno cambiato opinione sulla modella.

Anzi, hanno detto che non sono stati gli unici a criticarla, aggiungendo che è stata lei ad isolarsi dal gruppo preferendo vivere gli ultimi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà al fianco del suo amato Pierpaolo Pretelli. A quel punto Ghinazzi poi lanciato un’altra frecciatina velenosa al 25enne: “Comunque per il fatto che sei cinico, cattivo e stratega…Direi proprio che sei perfetto per entrare nel mondo dello spettacolo…”.

Alfonso Signorini bacchetta Orlando e Zorzi

A quel punto pure il conduttore Alfonso Signorini ha detto la sua su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Ma il direttore del magazine Chi si è espresso anche nei confronti di tutti gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 per gli atteggiamenti tenuti con Giulia Salemi.

“Sono turbato…In questi giorni ho visto un gruppo coeso contro Giulia…A volte anche troppo aggressivi…”, ha detto il giornalista. Dopo tale rimprovero, Stefania Orlando, il rampollo meneghino e gli altri concorrenti cambieranno atteggiamento nei confronti dell’influencer italo-persiana? Staremo a vedere.